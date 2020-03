Letzte Chance: Disney+ jetzt mit Top-Rabatt sichern

Panagiotis Kolokythas

Der Start von Disney+ in Deutschland rückt näher. Aktuell gibt es ein besonders gutes Angebot für alle Vorbesteller.

Vergrößern Disney+ startet am 24. März 2020 in Deutschland

Der Start des neuen Streaming-Dienstes Disney+ in Deutschland rückt immer näher. Ähnlich wie in den USA macht Disney auch den deutschen Vorbestellern ein äußerst attraktives Angebot. Wer Disney+ schon vor dem Start am 24. März 2020 für ein Jahr abonniert, zahlt in diesem ersten Jahr insgesamt nur 59,99 Euro. Das entspricht also einem Preis von nur 5 Euro pro Monat.

Jetzt vorbestellen: Disney+ im ersten Jahr für nur 59,99 Euro

Und so sichern Sie sich das attraktive Disney+ Angebot im ersten Jahr:



Rufen Sie über diesen Link die Website von Disney+ Deutschland auf Klicken Sie auf den Button "Jetzt vorbestellen" Geben Sie nun Ihre Mailadresse an Lesen Sie sich nun aufmerksam die Nutzungsbedingungen für den Disney+ Streaming-Dienst durch und bestätigen Sie diese dann mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Die Bezahlung des Jahresabos ist nun via Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express) oder Paypal möglich. Wichtig: Das Jahresabo verlängert sich automatisch um ein Jahr für dann 69,99 Euro/Jahr, wenn Sie nicht vor Ablauf des laufenden Abos kündigen!

Das Angebot ist nur bis zum 23. März 2020 gültig. Mit dem Start von Disney+ am 24. März 2020 gilt dann der reguläre Preis in Höhe von 6,99 Euro pro Monat und einem Jahrespreis von 69,99 Euro. Wer sich das Jahresabo für Disney+ vorab sichert, kann also sparen.

Auf diesen Plattformen kann Disney+ genutzt werden



Die Disney+ Apps werden in Deutschland ab dem 23. März 2020 verfügbar sein - ab diesem Zeitpunkt ist dann auch die Nutzung des Dienstes möglich. Die Disney+ App wird unter anderem für folgende Plattformen verfügbar sein: Android-Smartphones/Tablets, iPhones, iPads, Amazon Fire Tablets, Android TV-Geräte, LG WebOS Smart TVs, Samsung Tizen Smart TVs, Amazon FireTV, Apple AirPlay, Apple TV (ab 4.Generation), Chromebook, Chromecast, Playstation 4 und Xbox One.

Disney Plus unterstützt außerdem auch die folgenden Browser: Google Chrome 75 (oder höher), Mozilla Firefox 68 (oder höher), Internet Explorer 11 (oder höher) und Safari 11 (oder höher).

Hier lesen Sie den vollständigen Überblick dazu, auf welchen Plattformen und Geräten Disney+ verfügbar sein wird: Disney+ - Diese Geräte unterstützen den neuen Streamingdienst.



Dieses Angebot erwartet die Disney+ Abonnenten



Mit Disney+ betritt nach Netflix , Amazon Prime Video , Skyticket & Co. ein weiterer großer Player den Markt der Video-Streaming-Dienste in Deutschland. Über geschickte Zukäufe und Investitionen in Milliardenhöhe hat Disney in den vergangenen Jahren unter anderem auch die Grundlagen für Disney+ geschaffen. In den USA startete Disney+ bereits im November 2019 und hat laut jüngsten Angaben von Disney bereits über 28 Millionen zahlende Abonnenten.



Am 24. März startet Disney+ nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien und Spanien. Später im Jahr folgen dann viele weitere europäische Länder und Indien. Die Abonnenten erwarten nahezu alle Produktionen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Die maximale Auflösung liegt bei 4K, so auch bei den Star-Wars-Filmen, die mit 4K, HDR und Dolby Atmos angeschaut werden können. Alle Filme und Serien stehen auch zum Download bereit, so dass man sie auf mobilen Geräten auch ohne Internetverbindung unterwegs anschauen kann.

Hinzu kommen dann noch die exklusiven Disney+ Originals. Eine Auswahl der exklusiven Disney+ Angebote:

Star Wars The Mandalorian

Disney Susi und Strolch

Disney High School Musical - Das Musical - Die Serie

Zugabe!

Marvel Hero Project

National Geographic: The World According To Jeff Goldblum

Star Wars: The Clone Wars

Float

Ein Tag bei Disney

In diesem Beitrag finden Sie einen Überblick darüber, mit welchen Filmen und Serien Disney+ in Deutschland startet: Disney+ bringt diese Filme und Serien.



Disney+ in Deutschland schon jetzt streamen - so geht´s