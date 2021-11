Letzte Chance: Cyber-Monday-Angebote bei Media Markt und Saturn

René Resch

Media Markt und Saturn starteten schon am Sonntagabend, dem 28. November ab 20 Uhr in den Cyber Monday. Hier erwarten Sie dann bis zum Montag, dem 29. November 2021 um 23:59 Uhr haufenweise Top-Deals wie etwa TVs, Smartphones, Notebooks, SSDs, tragbare Festplatten, Drohnen und mehr zu absoluten Schnäppchenpreisen.

Cyber-Monday-Deals bei Saturn - Cyber-Monday-Deals bei Media Markt

Zum Cyber Monday können Sie Ihre Einkäufe bei Media Markt und Saturn ab einem Warenwert von 100 Euro zudem mit 0 Prozent finanzieren - bei Laufzeiten bis zu 36 Monaten. Zudem erhalten Sie Ihre Waren ab einem Bestellwert von 59 Euro, kostenlos geliefert.



Die besten Cyber-Monday-Deals bei Media Markt und Saturn haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Das beliebte Xiaomi Redmi Note 9 Pro mit 6,67-Zoll-Display, 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und Dual SIM erhalten Sie in verschiedenen Farben aktuell 100 Euro günstiger.

Lenovo IdeaPad 1, Notebook mit 14-Zoll-Display, Celeron-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB SSD, UHD Grafik 600 in Platinsilber erhalten Sie für 279 Euro.

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE mit 6,55-Zoll-Display, 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und 64-MP-Kamera erhalten Sie zum Cyber Monday in verschiedenen Farben für 299 statt 375,99 Euro.

Samsung Galaxy Book Go LTE, Notebook mit 13,97-Zoll-Display, Qualcomm-Snapdragon-700-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher und Qualcomm Adreno 618 erhalten Sie für 329 statt 449 Euro.

Asus Vivobook 14

© Asus

Asus Vivobook 14 (R465JA-EK278T) inkl. Ready to Go Service, Notebook mit 14-Zoll-Display, Core-i3-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics in Grau gibt es für 444 Euro.

