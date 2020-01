Letzte Chance: Cooles Indie-Spiel gratis abstauben

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es wieder ein attraktives Spiel gratis zum Download: Diesmal gibt es einen Indie-Plattformer.

Vergrößern Aktuell gratis im Epic Games Store: Horace

Alle Mitglieder des Epic Games Store erhalten mit "Horace" noch für kurze Zeit das Spiel für Windows gratis, welches sie dauerhaft ihrer Epic-Games-Store-Spielebibliothek hinzufügen und spielen dürfen. Das Angebot endet am Donnestagnachmittag. Bei Horace, welches im Juli 2019 erschien, handelt es sich um einen coolen Indie-Plattformer, der laut Angaben der beiden Entwickler Paul Helman und Sean Scapelhorn, "von Videospielfans für Videospielfans" entwickelt wurde. Publisher des Spiels ist 505 Games.



Als Spieler übernehmen Sie die Rolle eines kleinen Roboters, der in ein großes Abenteuer gerät. Das Spiel bietet rund 15 Stunden Spielspaß und auch eine schön erzählte Story mit vielen Popkulturanspielen auf das Videospielgenre. Die Sprachausgabe im Spiel ist in englischer Sprache, aber es gibt deutschsprachige Untertitel. Aus der Spielebeschreibung:

Genieße das stundenlange, abwechslungsreiche Gameplay, das von vielen als das Indie Game of the Year 2019 bezeichnet wurde! Bewältige unvergleichliche 2D-Plattformherausforderungen, schalte neue Roboterfähigkeiten frei, die von Metroidvania inspiriert wurden, erfreue dich an Retro-Minispielen und vereine Horace mit seiner Familie.

Horace kostet im Epic Games Store normalerweise 14,99 Euro und ist noch bis zum 23. Januar 2020, 17 Uhr (deutscher Zeit) gratis erhältlich. Die empfohlenen Systemvoraussetzungen: Windows 10, eine Intel Core i7 CPU, eine DirectX 12 Grafikkarte, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 12 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz. Alternativ reichen aber auch schon eine Intel Core i5 CPU und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher.



Zum Gratis-Spiel: Horace im Epic Games Store