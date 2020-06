Letzte Chance: 5 GB LTE-Tarif für nur 5,99 Euro

René Resch

Für nur 5,99 Euro im Monat bekommen Sie aktuell 5 GB LTE-Volumen, Telefon- und SMS-Flat und können auf Wunsch sogar monatlich kündigen. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif von Sim.de.

Vergrößern Nur für kurze Zeit: 5 GB LTE-Tarif für 5,99 Euro © Dean Drobot/Shutterstock.com / PC-WELT

Bei Sim.de gibt es noch bis 5. Juni 2020 um 23:59 Uhr einen sehr günstigen 5-GB-LTE-Tarif im Netz von O2. Der 5 GB LTE-Tarif "LTE All 500 + 4500 MB" kostet derzeit nur 5,99 Euro im Monat. Wenn Sie sich für die Variante mit 24-monatiger Laufzeit entscheiden, entfällt sogar der Bereitstellungspreis von 9,99 Euro. Weiterhin gibt es auch die Option den Tarif ohne Vertragslaufzeit abzuschließen, dann fallen 9,99 Euro statt der üblichen 19,99 Euro Anschlussgebühr an. Dafür können Sie dann aber auch monatlich kündigen. Günstiger gibt es einen derartigen Tarif aktuell nirgends, wie auch ein Blick in unseren PC-WELT-Tarifrechner beweist.

Hier geht's direkt zum Schnäppchen-Tarif von Sim.de

"LTE All 500 + 4500 MB" für 5,99 Euro im Monat: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Grundgebühr: 5,99 Euro pro Monat



Datenvolumen: 5 GB mit LTE 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

EU-Roaming inklusive

keine Anschlussgebühr bei 24 Monate Vertragslaufzeit

9,99 statt 19,99 Euro Anschlussgebühr ohne Vertragslaufzeit

Einschätzung: 5 GB LTE-Volumen ist für die meisten Nutzer absolut ausreichend. Zudem kostet Sie der Tarif nur knapp 6 Euro monatlich. Auf Wunsch gibt es zudem die Option ohne Vertragslaufzeit, hier sparen Sie ebenfalls aktuell 10 Euro auf die Anschlussgebühr. Wenn Sie also der Suche nach einem günstigen Tarif ohne Smartphone oder nach einem günstigen Übergangs-Tarif suchen und wissen das Ihnen 5 GB Volumen ausreichen, ist der "LTE All 500 + 4500 MB"-Tarif von Sim.de ein interessantes Angebot. Weiterhin gibt es Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming inklusive. Beachten Sie allerdings das es den Tarif in dieser Form nur noch bis zum 5. Juni gibt - bei Interesse sollten Sie daher schnell zugreifen.



Hier geht's direkt zum Schnäppchen-Tarif von Sim.de



Bitte beachten: Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 16 Kbit/s weiter. Zudem sollten Sie die automatisch aktivierte Datenautomatik im Hinterkopf behalten. Ist Ihr Inklusiv-Volumen aufgebraucht, wird automatisch bis zu 3 Mal pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro dazugebucht. Die Datenautomatik ist auf Wunsch jedoch deaktivierbar.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.