Letzte Chance: 1 GB LTE und mehr ab 3,99 Euro pro Monat

Dennis Steimels

Aktion endet um 11 Uhr: Soll Ihr neuer Handytarif vor allem günstig sein, dann gibt es jetzt für kurze Zeit 1 GB LTE-Datenvolumen für nur 3,99 Euro pro Monat. Hier finden Sie den Schnäppchen-Tarif sowie weitere starke Tarif-Angebote.

Vergrößern 1 GB für 3,99 Euro im Angebot © G-Stock Studio/Shutterstock.com

Sollten Sie nicht allzu viel Datenvolumen benötigen - weil Sie etwa die meiste Zeit über WLAN surfen - dann sollte der Handytarif auch nicht viel kosten. So ist aktuell der Tarif LTE XS von PremiumSIM besonders günstig, der jetzt statt 100 MB immerhin 1 GB LTE-Datenvolumen bietet und auf nur noch 3,99 Euro pro Monat reduziert ist. Laut Tarifrechner ist dies das aktuell beste Angebot. Die Aktion ist nur noch heute bis 11 Uhr gültig.



Hier geht's zum PremiumSIM-Angebot: 1 GB LTE für 3,99 Euro

LTE-Tarif mit 1 GB für 3,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 1 GB mit LTE 21,6 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



3,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 0 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

10 Euro Wechselbonus



Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Der Tarif beinhaltet ein ausreichend hohes Datenvolumen für Smartphone-Nutzer, die unterwegs keine Videos streamen, sondern lediglich im Internet surfen oder per Whatsapp und Co. erreichbar sein wollen. Die LTE-Geschwindigkeit beträgt bis zu 21,6 Mbit/s im O2-Netz. Dank Allnet-Flat können Sie kostenlos unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-jährigen Vertrag und der Möglichkeit, jederzeit zu kündigen (mit einer Frist von 3 Monaten). In letzterem Fall wird eine einmalige Anschlussgebühr von 9,99 Euro fällig.

Hier geht's zum PremiumSIM-Angebot: 1 GB LTE für 3,99 Euro

Weitere starke Tarif-Angebote:

Besonders wenig zahlen Sie auch für den 2-GB-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel im Vodafone-Netz , der auch nur 4,99 Euro kostet. Es gibt keine Anschlussgebühr, der Vertrag läuft über zwei Jahre. Wenn Sie den Vertrag bis zum 30. April abschließen, bekommen Sie sogar 4 Monate den Musikdienst Deezer kostenlos dazu.

Hier geht's zum Mobilcom-Debitel-Angebot: 2 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro



Wer noch mehr braucht:

6 GB LTE im Telekom-Netz für 10,99 Euro



8 GB LTE im O2-Netz für 9,99 Euro + monatlich kündbar

20 GB LTE im O2-Netz für 14,99 Euro + monatlich kündbar + 4 Monate Deezer gratis

