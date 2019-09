Lenovo kündigt Smart Display 7 an

Denise Bergert

Lenovo hat im Rahmen der IFA in Berlin einen Neuzugang für seine Smart-Display-Familie angekündigt.

Vergrößern Das Lenovo Smart Display 7 ist ab November erhältlich. © Lenovo

Mit dem Smart Display 7 hat Elektronik-Hersteller Lenovo in dieser Woche ein drittes Modell für seine Smart-Display-Familie angekündigt . Neben Smart Displays mit acht und zehn Zoll Bildschirm-Diagonale hat das Unternehmen nun auch ein Smart Display mit sieben Zoll im Portfolio. Neben der Bildschirm-Diagonale weist das Smart Display 7 auch noch weitere Unterschiede zu den beiden anderen Modellen auf. Der integrierte Lautsprecher ist nun nicht mehr neben, sondern unter dem Display platziert. Die Nutzung im Portrait-Format ist damit ausgeschlossen.

Der OLED-Bildschirm des Smart Display 7 löst mit 1.024 x 600 Pixeln auf. Im Unterschied zum Smart Display 8 und dem Smart Display 10 verbaut Lenovo im neuen Modell außerdem Stereo-Lautsprecher, die für einen besseren Klang sorgen sollen. Ebenfalls an Bord ist eine Kamera mit einer Auflösung von zwei Megapixeln für Videotelefonate. Sie kann auf Wunsch per Schiebeschalter deaktiviert werden. Die übrigen Tasten steuern die Lautstärke und die Stummschaltung des integrierten Mikrofons. Das Smart Display 7 funktioniert mit Googles Assistant und ist voraussichtlich ab November 2019 zum Preis von rund 130 Euro in Deutschland erhältlich.