René Resch

Lenovo hat sein kommendes Flaggschiff-Smartphone bestätigt. Die Kameras sind dabei in der Lage, 100-Megapixel-Fotos zu knipsen.

Vergrößern Lenovo Z6 Pro: Erstes 100-Megapixel-Smartphone © Lenovo

Lenovo hat sein kommendes Flaggschiff-Smartphone Z6 Pro bestätigt. Das Lenovo Z6 Pro wird in China, offiziell ab dem 23. April 2019 vertrieben. Neben der Launch-Bestätigung, sind schon einige weitere Details im Netz gelangt.

In der letzten Ankündigung hat der Vice President und General Manager von Lenovos Consumer Business in China einige Fotos der Funktionen des Telefons veröffentlicht, was auch die Kamerafähigkeiten des Smartphones bestätigt. So wurde angegeben, dass das Lenovo Z6 Pro mit vier Kamerasensoren auf der Rückseite sowie einem Primärsensor mit 48 Megapixeln ausgestattet sein wird. So wird das Smartphone in der Lage sein, 100-Megapixel-Fotos aufzunehmen. Somit wäre das Lenovo Z6 Pro das erste 100-Megapixel-Smartphone.

Des Weiteren besitzt das Smartphone einen Snapdragon-855-CPU von Qualcomm, 12 Gigabyte RAM, ein „Waterdrop-Notch“-Display mit einer 90-prozentigen Bildschirm-zu-Body-Ratio sowie einen Fingerabdrucksensor im Display. Auch wird das Smartphone die zukunftsfähige 5G-Konnektivität aufweisen.

Im Vorfeld der offiziellen Markteinführung am 23. April wurde das Lenovo Z6 Pro über die offizielle Website des Unternehmens in China für Reservierungen zur Verfügung gestellt.

Der Starttermin ist nur noch ein paar Tage entfernt, so werden weitere Details nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zu Preisen sowie der Verfügbarkeit sind noch keine Informationen bekannt.



