Leistungsfähiger Passiv-CPU-Kühler NH-P1 von Noctua

Michael Söldner

Der passive CPU-Kühler Noctua NH-P1 für 100 US-Dollar soll auch große Prozessoren ohne Lüfterlärm kühlen.

Vergrößern Der NH-P1 von Noctua soll auch leistungsstarke CPUs passiv kühlen können. © noctua.at

Für die meisten Prozessoren ist ein großer CPU-Kühler mit entsprechend großem Lüfter nötig, um die Temperatur im Betrieb unter Kontrolle zu behalten. Wer seine CPU hingegen passiv kühlen möchte, bekommt mit dem Noctua NH-P1 Gelegenheit dazu. Der passive CPU-Kühler befindet sich schon lange in Entwicklung und sollte eigentlich schon im Mai erscheinen. Danach wurde es still um die Hardware-Komponente. Nun bot der US-Händler Newegg.com den NH-P1 überraschend für 100 US-Dollar auf seiner Webseite an. Mittlerweile ist das Angebot aber nicht mehr verfügbar. Dennoch stehen die Zeichen gut, dass der passive CPU-Kühler von Noctua bald verfügbar sein wird.

Beim NH-P1 handelt es sich um Noctuas ersten passiven CPU-Kühler. In Gehäusen mit ausreichender Belüftung soll der Kühler dank sechs Heatpipes und großen Kühlkörperlamellen auch moderne High-End-Prozessoren passiv kühlen können. Eine Freigabe des Kühlers anhand der TDP eines Prozessors schließt Noctua aus, da weitere Faktoren wie Gehäuse oder die Umgebungstemperatur eine zu große Rolle spielen würden. Stattdessen will Noctua aber in Kürze eine CPU-Kompatibilitätsliste veröffentlichen, die angeben soll, welche Prozessoren bei welcher Wärmelast ausreichend gekühlt werden können. In der Produktbeschreibung ist jedoch von CPUs wie dem Core i9 9900K, 9700K oder dem Ryzen 2700X bis 3400G zu lesen. Bislang steht auch eine Liste unterstützter Gehäuse noch aus. Wer der passiven Kühlung nicht vertrauen will, kann den NH-P1 auch mit einem 120-mm-Lüfter bestücken. Der Hersteller nennt hier zum Beispiel den NF-A12x25 LS-PWM aus der eigenen Produktserie. Im Lieferumfang des Noctua NH-P1 befindet sich die Wärmeleitpaste NT-H2 von Noctua. Der Hersteller gibt zudem sechs Jahre Garantie auf sein Produkt.

So verbessern Sie die Kühlung eines zu warmen Rechners