Leisere Gaming-Laptops mit Nvidia Whispermode 2.0

Nvidia hat der "Geforce Experience"-Software ein Update verpasst. Dies sind die Neuerungen und Verbesserungen.

Nvidia hat Geforce Experience ein neues Update mit einigen Neuerungen, Patches und Einstellungen spendiert. Die neue Version 3.21 der Software beinhaltet dabei auch den neuen WhisperMode 2.0, der durch KI-Algorithmen die akustische Steuerung für Gaming-Notebooks ermöglicht und Vorgaben des Anwenders dabei automatisch umsetzt.



WhisperMode 2.0

Als Anwender stellt man nur noch das gewünschte akustische Niveau ein, "und die KI-basierten Algorithmen von WhisperMode 2.0 erledigen den Rest“. So bestimmt die Software CPU-, GPU-, Lüfter- und Spieleeinstellungen automatisch „um eine großartige Akustik und die bestmögliche Leistung zu erzielen“, verspricht Nvidia.

Um den WhisperMode 2.0 nutzen zu können benötigt man jedoch ein Notebook mit Grafikeinheit aus der RTX-3000-Familie.

Die ersten Notebooks mit RTX-30-GPUs kommen noch im Januar auf den Markt. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.



Breitere Unterstützung für Ansel und Freestyle & optimierte Settings

38 weitere Games werden im neuesten Update nun durch Ansel und Freestyle unterstützt:

„Amnesia Rebirth, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, Crossfire HD, Cyberpunk 2077, DiRT 5, DRAGON QUEST XI S, Edge of Eternity, Empire of Sin, Enlisted, Eternal Return: Black Survival, Fault, FIFA 21, Football Manager 2021, Forza Horizon 4, Godfall, Immortals Fenyx Rising Demo, Immortals: Fenyx Rising, Medieval Dynasty, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Path Of Wuxia, Phasmophobia, Port Royale 4, Pumpkin Jack, QQ Dance, Ready Or Not, RIDE 4, Second Extinction, Soda Dungeon 2, Spellbreak, Spelunky 2, Star Renegades, Surgeon Simulator 2, Teardown, The Medium, Watch Dogs: Legion, Xuan-Yuan Sword VII, Yuan Shen (Genshin Impact).”

Weitere 58 Spiele erhalten durch Geforce Experience 3.21 optimale Einstellungen:

„ Age of Empires II: Definitive Edition, Amnesia: Rebirth, Assassin's Creed Valhalla, Baldur's Gate 3, Battlewake, Call of Duty: Black Ops Cold War, CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, CRSED: F.O.A.D., Crusader Kings III, Cyberpunk 2077, Desperados III, Dragon Quest XI - Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, Eastern Exorcist, eFootball PES 2021, Empire of Sin, Empyrion - Galactic Survival, Enlisted, Eternal Return: Black Survival, Fault, FIFA 21, Football Manager 2021, Genshin Impact, Ghostrunner, Godfall, Grounded, Gunfire Reborn, Immortals Fenyx Rising, Iron Harvest, Madden NFL 21, Mafia: Definitive Edition, Medieval Dynasty, Mortal Shell, NBA 2K21, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Path of Wuxia, Phasmophobia, POPULATION: ONE, Port Royale 4, Pumpkin Jack, Ready Or Not, Riftbreaker, Scavengers, Second Extinction, Serious Sam 4, Soda Dungeon 2, Spellbreak, Spelunky 2, Star Renegades, STAR WARS: Squadrons, Surgeon Simulator 2, Teardown, The Walking Dead: Saints & Sinners, The Wind Road, Tony Hawk Remaster, Wasteland 3, Watch Dogs: Legion, Xuan-Yuan Sword VII, Yakuza: Like a Dragon”

Die neue Version erhält außerdem noch folgende Fehlerkorrekturen und Verbesserungen:



Patches für die aktuellen Sicherheitsupdates von NVIDIA erstellt.

Fehler behoben, durch den Shadowplay-Videos auf YouTube dunkler wirkten.

Fehler behoben, durch den Screenshots für einige DirectX 12-Spiele nicht erfasst wurden.

Fehler behoben, durch den Gamestream kein HDR-Streaming für Grafikprozessoren der Serie RTX 30 unterstützte.

