Leipzig gegen PSG heute gratis bei DAZN im Livestream sehen

Peter Müller

Die Championsleague 2020/21 geht in den dritten Spieltag, mit DAZN sehen Sie einen Monat lang gratis zu.

Vergrößern RB Leipzig gegen PSG: Spannend wird es auch hier

Ein wenig überraschend hatte im August RB Leipzig im Finalturnier von Lissabon das Halbfinale der Champions League erreicht, gegen Paris Saint-Germain (PSG) war dann nach einem 0:3 Schluss – der aus Katar finanzierte Club verlor dann das Finale gegen den FC Bayern München.



Leipzig gegen PSG im Stream bei DAZN gratis sehen

Heute Abend um 21 Uhr hat der von einem österreichischen Getränkehersteller finanzierte Bundesligist die Chance auf Revanche, in die Vorrundengruppe H hat das Los die beiden Halbfinalisten der Vorsaison zusammen geführt. Für Spannung ist heute Abend also gesorgt. Sie können heute Abend live dabei sein, der Streamingdienst DAZN überträgt das Match aus dem leeren Leipziger Zentralstadion. Mit diesem Angebot sehen Sie das Spiel heute kostenfrei - und die von DAZN gezeigten Spiele des vierten und fünften Spieltages noch dazu. Erst ab dem zweiten Monat sind dann 11,99 Euro monatlich fällig. Das Spiel des BVB in Brügge heute Abend ist bei DAZN nicht im Live-Programm, ab Mitternacht aber kann man das Match im Re-Live sehen. Das Rückspiel in Dortmund wird dann live bei DAZN zu sehen sein, am 5. Spieltag (1. Dezember) überträgt der Streamer die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand live.

Die Investition könnte sich also lohnen, besonders im Hinblick auf die nächste Saison. Während DAZN sich in dieser Saison noch die Übertragungsrechte mit Sky teilen muss, überträgt der Streamer die Saison 2021/22 komplett. Hier die Details des Angebots :