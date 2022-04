Lego Zeitmaschine aus "Zurück in die Zukunft" ab jetzt verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Fans der "Zurück in die Zukunft"-Filme dürfen sich über ein neues Lego-Set freuen. Es ist seit dem 1. April erhältlich.

Vergrößern Lego-Set "Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft" © Lego

Das Lego-Set "Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft" (10300) ist seit 1. April 2022 für 169,99 Euro erhältlich . Während man in der Nacht noch bis zu drei Produkte kaufen könnte, ist die Bestellmenge mittlerweile auf ein Set begrenzt. Das Set wird als das "ultimative Bauprojekt für alle Fans von Zurück in die Zukunft" bezeichnet und richtet sich als "Lego Premium-Bauset" an Erwachsene.

Lego-Zeitmaschine exklusiv im Lego-Shop ansehen



Die Lego-Bastler dürfen einen detailgetreuen DeLorean inklusive des Zeitmaschinen-Upgrades von Dr. Emmet "Doc" Brown nachbauen. Natürlich inklusive des Fluxkompensators mit 1,21 Gigawatt Leistung, der Plutoniumkammer, dem Blitzableiter und den klappbaren Hoverumbaureifen aus Teil 2 der Film-Trilogie. Der dritte Teil wird im Set auch berücksichtigt: Dem Fahrzeug dürfen Weißwandreifen aufgezogen und eine Leiterplatte auf die Motorhaube montiert werden.

Vergrößern Das Set besteht aus 1872 Teilen plus zwei Minifiguren © Lego

Letztlich können mit dem Set also alle drei Varianten des Fahrzeugs aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen nachgebaut werden, es gibt also die drei Bauoptionen:

Fahrzeug mit Blitzableiter und Plutoniumkammer

Fahrzeug mit Fusionsgenerator und Hoverumbau

Fahrzeug mit Weißwandreifen und Leiterplatte



Die Flügeltüren sind aufklappbar und geben damit den Blick auf das Armaturenbrett mit aufgedruckter Datumsanzeige frei. Als Besonderheit steckt in dem Fahrzeiug auch ein aufleuchtender Fluxkompensator.



Das Set besteht aus insgesamt 1.872 Teilen und wird inklusive den beiden Mini-Figuren "Doc Brown" und "Marty McFly" ausgeliefert. Die Größe des Modells: Es ist 12 Zentimeter hoch, 35 Zentimeter lang und 19 Zentimeter breit.