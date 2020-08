Lego Star Wars Holiday Special bei Disney+

Denise Bergert

Disney feiert in diesem Jahr erstmals ein Lego Star Wars Holiday Special bei seinem Streaming-Dienst Disney+.

Vergrößern Disney+ zeigt am 17. November das Lego Star Wars Holiday Special. © Disney

Disney will Star-Wars-Fans in diesem Jahr erstmals mit einem "The Lego Star Wars Holiday Special" in Weihnachtsstimmung bringen. Am 17. November feiern die Star-Wars-Helden Rey, Finn, Poe, Chewie und Rose den Life Day, der erstmals mit dem Star Wars Holiday Special im Jahr 1978 eingeführt wurde.

In Chewbaccas Heimatwelt Kashyyyk bereitet sich Rey direkt nach den Ereignissen von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers auf den Life Day vor. Zusammen mit BB-8 beginnt sie im Holiday Special ein neues Abenteuert, bei dem sie mehr über die Macht erfahren will. In einem mysteriösen Jedi Tempel begibt sie sich auf eine Zeitreise durch die schönsten Star-Wars-Momente der Kinogeschichte. Dabei begegnet sie unter anderem Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda und Obi-Wan. Das Lego Star Wars Holiday Special ist eine Produktion von Artomic Cartoon, der Lego Group und Lucasfilm. Das Drehbuch stammt von David Shayne und Regie führt Ken Cunningham.

Passend zum Holiday Special veröffentlicht Lego auch in diesem Jahr wieder einen Lego Star Wars Adventskalender. Der beinhaltet weihnachtliche Minifiguren aus dem Special und ist ab 1. September 2020 erhältlich.