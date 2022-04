„Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist ab sofort verfügbar

Denise Bergert

Der neue Lego-Titel vereint neun „Star Wars“-Filme in einer Geschichte. „Die Skywalker Saga“ ist ab sofort erhältlich.

Vergrößern „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist ab sofort erhältlich. © Warner

Nach mehreren Release-Verschiebungen erscheint heute mit „ Lego Star Wars: Die Skywalker Saga “ der neueste „Lego Star Wars“-Titel. Auch beim mittlerweile sechsten Teil der Reihe handelt es sich wieder um ein Action-Adventure. Im Gegensatz zum Vorgänger „Lego Star Wars: The Force Awakens“ vereint die Geschichte im Spiel ganze neun „Star Wars“-Filme. Zusätzliche Inhalte aus anderen „Star Wars“-Filmen und -Serien sollen im Laufe der nächsten Monate als DLCs veröffentlicht werden.

Star-Wars: Alle Filme im Überblick und interaktive Karte aller Drehorte



Umfangreiches Fantasy-Abenteuer

„Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist für die Plattformen PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erhältlich. Im Gegensatz zu anderen Action-Adventures, in denen Spieler einem linearen Erzählstrang folgen, können Spieler der „Skywalker Saga“ zu Beginn jede der drei Skywalker-Saga-Trilogien auswählen und sie in einer beliebigen Reihenfolge spielen. Jede Episode bietet fünf Story-Missionen, die gesamte Saga kommt damit auf 45 Levels. Das Spiel bietet zudem 300 spielbare Charaktere. Im Vergleich zu den Vorgängern wurde neben der Grafik auch das Kampf-Gameplay verbessert.

Durchweg gute Wertungen

„Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ hat bislang gute Wertungen erhalten. Auf der Wertungsplattform Metacritic erreicht das Spiel eine Durchschnittswertung von 83 aus 100 möglichen Punkten. Die Ratings der unterschiedlichen Spiele-Magazine reichen dabei von 60 bis hin zu 95 Punkten. Gelobt wird vor allem der Umfang des Titels. Einige Magazine bezeichnen „Die Skywalker Saga“ gar als das bislang beste „Lego Star Wars“-Spiel.