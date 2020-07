Lego NES: Retro-Traum mit 2646 Steinen

Panagiotis Kolokythas

Lego hat offiziell das Bauset "Lego Nintendo Entertainment System" angekündigt. Es sieht cool aus und hat einen stolzen Preis.

Vergrößern Das Lego Nintendo Entertainment System ist ab 1. August 2020 erhältlich © Lego

Lego hat ein neues Bauset angekündigt, welches die Herzen von Konsolen-Fans höher schlagen lässt: Das Lego Nintendo Entertainment System (Bauset 71374) wird ab dem 1. August 2020 erhältlich sein. Es besteht aus 2.646 Teilen und kann jetzt für 224,19 Euro direkt bei Lego vorbestellt werden.

Bei Lego hat mich sich viel Mühe für eine detailgetreue Nachbildung der NES-Konsole gegeben, die in diesen Tagen ihren 37. Geburtstag feiert. Das Set besteht aus einem altmodischen TV-Gerät, der NES-Konsole, einem Controller und einem Spielmodul. Auf dem Fernseher ist eine Szene aus dem erfolgreichsten NES-Spiel zu sehen: Super Mario Bros. Exakt dieses Spiel wurde übrigens in einer originalversiegelten Verpackung kürzlich zu einem Rekord-Preis versteigert. Mehr dazu in unserer Meldung: 114.000 US-Dollar für seltenes NES-Modul - neuer Weltrekord!

Die Lego-NES-Konsole besitzt sogar einen aufklappbaren Schacht mit Verriegelungsfunktion für ein Spielsteckmodul. Der Controller kommt inklusive Anschlusskabel und Stecker. Außerdem liefert Lego auch noch einen sogenannten Funktionsstein, mit dem man die im Lego Super Mario Starterset (Bauset: 71360) enthaltene Lego Mario Figur gesannt werden kann, um dann wie im Videospiel Super Mario Bros auf Gegner, Hindernisse und Power-Ups auf dem Bildschirm zu reagieren.

Der Side-Scrolling-Bildschirm des TV-Geräts, der 22,5 x 23,5 x 16 Zentimeter groß ist, lässt sich mit einem Knauf betätigen, nachdem der Funktionsstein gescannt wurde und die Lego Mario Figur (die extra mit dem Bauset 71360 gekauft werden muss) in den Modulschacht gesteckt wurde. Das Lego Super Mario Starterset (Bauset 71360) ist ebenfalls ab dem 1. August 2020 verfügbar und kann für 58,43 Euro vorbestellt werden.

Das Bauset Lego Nintendo Entertainment System richtet sich laut Lego an Erwachsene ab 18 Jahren, die wohl auch am meisten etwas damit und der damit verbundenen Nostalgie anfangen können.