Left 4 Dead 2: Nach 11 Jahren in Deutschland nicht mehr indiziert

René Resch

Die BPjM und die USK haben den Koop-Shooter "Left 4 Dead 2" aus dem Index gestrichen. Deutsche Spieler erhalten ein "Uncensored"-DLC.

Vergrößern Left 4 Dead 2: In Deutschland jetzt nicht mehr indiziert © Valve

Valves Koop-Shooter "Left 4 Dead 2" war ganze 11 Jahre in Deutschland indiziert. Valve hatte die BPjM sowie die USK vor Kurzem gebeten das Spiel erneut zu bewerten und die Prüfstellen kamen der Bitte nach. Nach erneuter Prüfung strich die BPjM den Shooter nun vom Index.

Valve schreibt dazu: "[...] Valve hat vor Kurzem die Bundesprüfstelle und die USK gebeten, das Spiel Left 4 Dead 2 erneut zu bewerten. Wir freuen uns, dass ab sofort die ungeschnittene internationale Version von Left 4 Dead 2 für Kunden in Deutschland erhältlich ist. Alle Besitzer des Spiels in Deutschland können diesen Inhalt kostenlos herunterladen und ihr Spiel aktualisieren."

Direkt zum Spiel mit "Uncensored"-DLC auf Steam

Ab sofort können sich deutsche Spieler einen Uncut-DLC herunterladen der die fehlenden Effekte und Animationen zurückbringt, dieser ist bereits auf der Spiele-Plattform verfügbar. Mit dem "Uncensored"-Paket gibt es dann auch für Spieler hierzulande Blut, Splattereffekte und ein anderes Ragdoll-Verhalten. Die digitalen Leichen der Untoten bleiben nun auch liegen, in der geschnittenen Fassung lösten sich diese sofort auf.



Was sonst noch alles in der geschnittenen Version fehlte, können Sie im Artikel auf Schnittberichte.com einsehen. So wurde unter anderem das Intro, Zombies und sogar das damalige Spiele-Cover zensiert.

Wieder Hereinschauen lohnt sich bei "Left 4 Dead 2": auch heute macht der Koop-Shooter mit Freunden noch Spaß und ist dank seiner aktiven Community immer noch ziemlich beliebt. So ist das Spiel meist in den Steam Top 50 vertreten. Im Durchschnitt sind meist rund 10 - 20.000 Spieler aktiv. Im September 2020 erhielt das Spiel das letzte große Update mit dem Titel "Das letzte Gefecht" mit neuen Waffen, Überlebenden, Multiplayer-Modi, neue Gegner und einer Mini-Kampagne.