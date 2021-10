Leaks: Facebook beschränkt Zugriff auf interne Foren

Denise Bergert

Nach mehreren Leaks will Facebook nun die Zugriffsrechte für seine internen Gruppen und Foren einschränken.

Vergrößern Facebook will weitere Leaks verhindern. © Facebook

In den vergangenen Wochen geriet Facebook mit mehreren Insider-Leaks in die Schlagzeilen. In dieser Woche wurde etwa eine Liste mit Personen und Organisationen veröffentlicht , die Facebook als gefährlich einstuft. Um derartige Schlagzeilen künftig zu verhindern, beschränkt das soziale Netzwerk nun die Zugriffsrechte für interne Gruppen und Foren.

Wie die New York Times berichtet, teilte Facebook seinen Mitarbeitern in dieser Woche mit, dass der Zugang zu einigen ausgewählten internen Gruppen, die sich mit dem Schutz von Wahlen sowie der Plattform-Sicherheit befassen, in Zukunft beschränkt werden soll. Dieser Schritt seitens Facebook erfolgt, nachdem die ehemalige Mitarbeiterin Frances Haugen tausende interne Dokumente und Mitteilungen von Facebook veröffentlicht hatte. Der Leak zeigte, dass sich Facebook den Gefahren seiner Dienste durchaus bewusst war, die Auswirkungen jedoch öffentlich herunterspielte. Vor einem Unterausschuss des US-Senats sagte Haugen in der vergangenen Woche aus, dass Facebook-Dienste „Kindern schaden, Spaltung schüren und unsere Demokratie schwächen“ . Facebook geriet durch die Leaks zunehmend in die Kritik. Aus diesem Grund will das Unternehmen nun weitere Leaks durch Zugriffsbeschränkungen unterbinden.

„Wie wahrscheinlich allen bekannt ist, haben wir in den letzten Monaten eine Zunahme von Leaks festgestellt" , schreibt ein technischer Leiter in der Ankündigung, in deren Besitz die New York Times gelangt ist. „Diese undichten Stellen sind nicht repräsentativ für die Nuancen und die Komplexität unserer Arbeit und werden oft aus dem Zusammenhang gerissen, was dazu führt, dass unsere Arbeit nach außen hin falsch dargestellt wird.“ In den nächsten Wochen sollen einige der Diskussionsgruppen überprüft und Mitarbeitern die Zugriffsrechte entzogen werden.