Leak: Termine für Samsung Galaxy S20 und Galaxy Fold 2

Michael Söldner

Das neue faltbare Smartphone von Samsung namens Z Flip soll noch vor dem Galaxy S20 in den Handel kommen.

Vergrößern Das erste faltbare Smartphone von Samsung hatte mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. © samsung.com

Am 11. Februar will Samsung auf einem Event das neue Galaxy S20 vorstellen. Auch die zweite Version des faltbaren Smartphones Galaxy Fold könnte hier präsentiert werden. Offen bliebt aber bislang noch die Frage, wann beide Geräten in den Handel kommen werden. Ein neuer Leak nennt nun die Termine für das Galaxy S20 sowie das Galaxy Fold 2 . Die Informationen stammen von Max Weinbach, der schon in den vergangenen Wochen zahlreiche Informationen zu kommenden Smartphones von Samsung geleakt hatte. Weinbach will die möglichen Verkaufstermine für beide Geräte kennen, woher diese Informationen stammen, bleibt allerdings offen.

Auf Twitter teilte Weinbach mit, dass Samsungs neuestes Galaxy-Flaggschiff in den drei Versionen S20, S20+ und S20 Ultra am 6. März in den Handel kommen soll. Der Preis für das größte Modell, das Samsung Galaxy S20 Ultra, soll bei 1.300 US-Dollar liegen. Auch vom faltbaren Smartphone kennt der Leaker bereits den Termin: Es soll Galaxy Z Flip heißen und schon am 14. Februar in den Handel kommen, also deutlich vor dem Galaxy S20. Der Startpreis werde bei 1.400 US-Dollar liegen. Möglicherweise wird das Gerät in den USA nur exklusiv über AT&T verfügbar sein. Dabei handle es sich aber nur um einen zeitlich begrenzten Deal. Alternativ werde es auch Modelle ohne Sperre im Handel geben. Interessant ist, dass das Galaxy Z Flip als Nachfolger des Galaxy Fold schon drei Tage nach der Präsentation in den Handel kommen soll. Auf das erste faltbare Smartphone von Samsung mussten Kunden nach mehreren Verschiebungen deutlich länger warten. Im Vergleich zum Galaxy Fold wäre das Z Flip aber knapp 600 US-Dollar günstiger. Dies könnte auf ein kleineres Mittelklassegerät hindeuten. Gewissheit werden Samsung-Fans wohl erst am 11. Februar erhalten.

