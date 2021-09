Leak: Surface Pro 8 bietet 120-Hz-Display

Denise Bergert

Microsoft wird voraussichtlich in dieser Woche ein neues Surface Pro vorstellen. Erste Hardware-Details sind bereits geleaked.

Microsoft stellt in dieser Woche neue Surface-Modelle vor. © Microsoft

Für Mittwoch hat Microsoft ein Hardware-Event angekündigt, in dessen Rahmen die Ankündigung eines neuen Surface-Pro-Modells erwartet wird. Im Vorfeld der Enthüllung hat Twitter-Nutzer Shadow_Leak nun erste mutmaßliche Hardware-Details veröffentlicht. Bei dem Leak handelt es sich um ein angebliches Produktdatenblatt des Surface Pro 8. Dieses verrät einige Details zur Ausstattung des Profi-Tablets. So soll das Surface Pro 8 über ein 13-Zoll-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz verfügen. Ebenfalls an Bord sind den Angaben zufolge zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Auf USB-A verzichtet Microsoft angeblich.

Microsoft setzt bei seinem neuen Tablet-Modell zudem auf austauschbare SSDs. Diese firmenfreundliche Strategie verfolgt der Redmonder Konzern auch bereits beim Surface Laptop 4, dem Surface Pro X und dem Surface Pro 7 Plus. Im Gehäuse soll ein Intel-Prozessor der elften Generation werkeln. Im Rahmen des Hardware-Events am 22. September 2021 erwarten Branchen-Experten neben der Enthüllung des Surface Pro 8 außerdem das Surface Go 3, ein neues Surface Book 4, ein neues Surface Pro X und ein neues Surface Duo.