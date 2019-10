Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Geleakte Fotos sollen die neuen Geräte zeigen, die Microsoft am 2.10.2019 vorstellt: Surface Pro, Surface Laptop und Surface Tablet.

Vergrößern Leak: Fotos von neuen Surface Pro, Surface Tablet & Surface Laptop, Surface Pro, ARM © twitter.com/h0x0d/status/1178571702621491200

Am zweiten Oktober 2019 stellt Microsoft bei einer Veranstaltung in New York neue Surface-Geräte vor. Jetzt sind Bilder im Internet aufgetaucht, die die neuen Surface-Modelle zeigen sollen.

Der bekannte Microsoft-Leaker Walking Cat hat auf Twitter vier Fotos verbreitet, die einige der neuen Surface-Geräte des morgigen Microsoft-Events zeigen sollen. Bei den Fotos soll es sich um Marketing-Aufnahmen von Microsoft handeln. Glaubt man den Marketing-Aufnahmen, dann wird Microsoft am 2. Oktober 2019 auf jeden Fall ein neues Surface-Notebook zeigen. Außerdem wird es offensichtlich auch ein neues Surface-Pro-Tablet mit Stylus und Kickstand geben. Das Surface-Tablet wird es zudem auch als LTE-Version geben, sofern der Leak zutrifft.

Vergrößern Evan Blass twittert Fotos der neuen Surface-Geräte. © twitter.com/evleaks/status/1178830788080672769

Der ebenfalls sehr bekannte Leaker Evan Blass wollte den Scoop von Walking Cat offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen und veröffentlichte etwas später eigene Fotos der kommenden Surface-Geräte. Sie sollen ein Surface Pro 7 mit USB-Typ-C-Port, ein Surface Laptop 3 13-Zoll, ein Surface Laptop 3 15-Zoll und ein neues Surface mit ARM-Chip zeigen. Anders als bei den geleakten Aufnahmen von Walking Cat handelt es sich bei den Aufnahmen von Blass aber nicht um Marketing-Fotos, sondern um Rendering-Aufnahmen. Von einem Dualscreen-Surface, von dem im Vorfeld des Events immer mal wieder die Rede ist, gibt es kein Bilder.



Walking Cat hatte in der Vergangenheit bereits den Invoke, einen Lausprecher von Harmon Kadon mit Cortanam geleakt sowie den Windows 10 Game Mode. Evan Blass wiederum ist ein bekannter Leaker für Mobile-Themen wie die Samsung-Galaxy-Geräte.

