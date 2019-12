Leak: Erste Bilder des Galaxy Fold 2?

Denise Bergert

Im chinesischen Social Network Weibo machen mutmaßliche Fotos eines neuen Galaxy-Fold-Modells von Samsung die Runde.

Vergrößern Könnte so Samsungs neues Galaxy Fold aussehen? © weibo.com/wbhwb

Samsung lässt sich von den technischen Schwierigkeiten mit seinem ersten Falt-Smartphone Galaxy Fold nicht abschrecken und plant eigenen Angaben zufolge weitere Modelle. Eine konkrete Ankündigung für das Galaxy Fold 2 steht jedoch bislang noch aus. Einen ersten Blick auf den mutmaßlichen Galaxy-Fold-Nachfolger können in dieser Woche Nutzer des chinesischen Social Network Weibo erhaschen. Dort machen Fotos eines angeblich von Samsung stammenden Falt-Smartphones die Runde, die vom Smartphone-Leaker Ice Universe veröffentlicht wurden.

Ob es sich bei dem auf den Bildern gezeigten Clamshell-Smartphones tatsächlich um das Galaxy Fold 2, um einen Prototypen oder einen Fake handelt, ist unklar. Das Design des Geräts passt jedoch zu den Konzept-Bildern, die Samsung im Oktober veröffentlicht hatte. Das Galaxy Fold auf den geleakten Fotos orientiert sich am Prinzip des neuen Motorola Razr . Es mutet im aufgeklappten Zustand wie ein herkömmliches Smartphone an. Über ein Scharnier in der Mitte lässt sich das Smartphone zusammenklappen und passt mit diesem quadratischen Formfaktor in die Hosentasche. Zur technischen Ausstattung des Smartphones macht der Leaker keine Angaben. Auf den Bildern sind jedoch eine Selfie-Kamera im Punch-Hole am oberen Display-Rand, sowie eine Doppel-Kamera an der Rückseite zu erkenne. Eine offizielle Stellungnahme seitens Samsung zu den geleakten Bildern liegt nicht vor.