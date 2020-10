Lautsprecher: Google stellt Nest Audio vor

Denise Bergert

Mit Nest Audio hat Google einen neuen smarten Lautsprecher mit Google-Assistant-Unterstützung vorgestellt.

Vergrößern Googles Nest Audio kostet 97,47 Euro. © Google

Google hat in dieser Woche einen neuen smarten Lautsprecher enthüllt . Das Gerät hört auf den Namen Nest Audio und versteht sich als großer Bruder des Nest Mini. Der Lautsprecher misst 17,5 x 12,5 x 8 cm und ist in Deutschland in den Farben Kreide und Kohle erhältlich. Der Nest Audio ist mit drei Mikrofonen ausgestattet. Über den Google Assistant führt er Sprachbefehle des Nutzers aus. Aktiviert wird der virtuelle Assistent über die Signalwörter "Ok Google" oder "Hey Google". Der Lausch-Modus des Lautsprechers wird durch drei leuchtende LEDs an der Vorderseite angezeigt.

Neben einer Timer- und einer Wecker-Funktion bietet der Nest Audio auch Support für die Musik-Streaming-Dienste Spotify, Deezer und Youtube Music. Über Cast-Protokoll kann sich der Nest Audio mit anderen Google-Assistant-Lautsprechern zu einer Multiroom-Anlage verbinden. Zwei Nest-Audio-Geräte ergeben per Drahtlos-Verbindung ein Stereo-Paar. Der Lautsprecher unterstützt Bluetooth 5.0 und bietet einen 19-Millimeter-Hochtöner und einen 75-Millimeter-Subwoofer. Wie der Nest Mini verfügt auch der Nest Audio über drei berührungsempfindliche Bereiche zur manuellen Steuerung der Musikwiedergabe. In Deutschland erhältlich ist der Nest Mini ab 15. Oktober zum Preis von 97,47 Euro. Bereits jetzt kann er über den Google Store vorbestellt werden .