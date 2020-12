Lauterwerden: Charity-Festival gratis im Live-Stream am Wochenende

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom zeigt das Charity-Festival #Lauterwerden am Wochenende gratis per Live-Stream. Viele Top-Künstler sind beteiligt.

Vergrößern An diesem Wochenende: Das Charity-Festival #Lauterwerden im Live-Stream © Telekom

Die Telekom unterstützt das an diesem Wochenende stattfindende digitale Charity-Festival "#Lauterwerden", an dem viele bekannte Stars der deutschen Musikszene mitwirken werden. Zu einem spendet der Konzern insgesamt 250.000 Euro für Crews der Veranstaltungsbranche. Außerdem überträgt die Telekom das Festival am 12. und 13. Dezember auch kostenlos per Stream auf "MagentaMusik 360" und im Programm "#DABEI" auf Magenta TV.

Mit "#Lauterwerden" wollen der Veranstalter Live Nation und die beteiligten Künstler über den Verein "Crew Nation" all denen Menschen in der Live-Veranstaltungsbranche helfen, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind, weil sie keine Aufträge mehr erhalten. Das Motto des Charity-Festivals lautet daher auch: " Deutsche Musiker spielen für Crews hinter den Kulissen!". Alle Künstler verzichten dabei auf ihre Gagen und alle Musikfans können mit Spenden den Verein "Crew Nation" unterstützen.

Alle Konzerte der Künstler finden auf einer Mixed-Reality-Bühne statt, die die Telekom zum ersten Mal beim Wacken World Wide genutzt hatte. " Alle Musiker*innen werden eine auf sie eigens abgestimmte XR-Welt präsentieren, die ihre Musik und aktuellen Projekte widerspiegelt", erklärt die Telekom. Durch präzises Kamera-Tracking mit dem virtuellen Set, einer LED-Rückwand, LED-Boden und Fan-Interaktion werde bei "#Lauterwerden" ein authentisches Bühnengefühl erzeugt, sowohl für die Künstler als auch für die Zuschauer.

Das Programm sieht wie folgt aus:

Samstag, 12. Dezember

Ab 16:00 Uhr: Adel Tawil

Ab 17:05 Uhr: Milky Chance

Ab 18:15 Uhr: Joy Denalane

Ab 19:05 Uhr: Rea Garvey

Ab 20:15 Uhr: Die Fantastischen Vier

Ab 21:15 Uhr: Fritz Kalkbrenner

Sonntag, 13. Dezember