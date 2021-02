Hans-Christian Dirscherl

Der kostenlose Passwortmanager Lastpass zwingt seine Nutzer ab dem 16. März zu einer wichtigen Entscheidung.

Lastpass: Ab 16.3. gratis nur noch auf einer Geräteart nutzbar

Der kostenlose Passwort-Manager Lastpass wird sich ab dem 16. März 2021 nur noch auf einer vom Nutzer festgelegten Geräteart nutzen lassen, wie Lastpass mitteilt. Damit verliert Lastpass in seiner Gratis-Variante einen seiner wichtigsten Vorteile.

Bisher können Sie Lastpass auf allen ihren Geräten verwenden. Egal ob Sie sich also auf dem PC, einem Tablet oder auf dem Smartphone einloggen – Lastpass stellt überall Ihre gespeicherten Passwörter zur Verfügung. Kostenlos. Ein Passwort, das Sie auf einem Ihrer Geräte abspeichern, synchronisiert Lastpass übergreifend auf allen Ihren Geräten.

Doch ab dem 16. März 2021 müssen Sie sich bei der Gratis-Variante entscheiden, auf welcher Geräteart Sie Lastpass künftig verwenden wollen. Sie können danach also Lastpass nicht mehr beliebig abwechselnd für die Anmeldung an einem PC und auf einem Mobilgerät verwenden. Einen entsprechenden Hinweis zeigte uns die Gratisversion von Lastpass auf einem deutschsprachigen Android-Smartphone an.

Wenn man sich ab dem 16. März 2021 bei Lastpass Free einloggt, muss man festlegen, auf welcher Geräteart man Lastpass künftig nutzen will: Computer (Desktop-PC und Notebook) oder Mobile Devices (iPhones, iPads, Android-Smartphones und -Tablets). Danach kann man diese Entscheidung noch dreimal ändern, falls man feststellt, dass man Lastpass doch auf einer anderen Geräteart nutzen möchte. Innerhalb der von Ihnen ausgewählten Geräteart können Sie Lastpass aber auf beliebig vielen Geräten verwenden.

Wenn Lastpass nach dem 16.3.2021 Ihre gespeicherten Passwörter sowohl auf PCs als auch auf Mobilgeräten zur Verfügung stellen soll, müssen Sie die Premiumversion oder die Familienversion lizenzieren. "Premium" kostet 2,90 Euro pro Monat, "Families" 3,90 Euro pro Monat. Bei Letzterer dürfen bis zu sechs Personen Lastpass auf beliebig vielen Geräten auf allen Gerätearten verwenden.

Laut unserer Schwesterpublikation PC-World kehrt Lastpass damit zu seiner Lizenzpolitik aus dem Jahr 2016 zurück.

Ab dem 17. Mai 2021 wird Lastpass seinen Mail-Support nur noch für Premium- und Families-Nutzer bereitstellen.

