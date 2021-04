Last One Laughing: Cast der Staffel 2 steht fest

Panagiotis Kolokythas

Auf Amazon Prime ist "LOL: Last One Laughing" ein Hit. Das sind die Teilnehmer der zweiten Staffel.

Vergrößern Auf Amazon Prime Video ein Hit: LOL - Last One Laughing © Amazon Prime Video

Die Anfang April gestartete deutsche Variante der Amazon-Original-Serie "LOL: Last One Laughing" ist auf Amazon Prime Video äußerst erfolgreich. Wie Amazon Montag früh mitteilt, steht auch schon der Cast und Starttermin der zweiten Staffel bereits fest. Laut Amazon Deutschland hat die erste Staffel hierzulande die Streaming-Rekorde gebrochen und ist "der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland". Die zweite Staffel startet im Herbst auf Amazon Prime Video.



Gastgeber der zweiten Staffel bleibt Michael - Bully - Herbig, der bereits eine Woche nach dem Start der ersten Staffel die zweite Staffel in einem Instagram-Post angekündigt hatte. Und so sieht der Cast der zweiten Staffeln von "LOL: Last One Laughing" laut Amazon aus:



Anke Engelke (bereits in 1. Staffel)



Max Giermann (bereits in 1. Staffel)

Kurt Krömer (bereits in 1. Staffel)

Bastian Pastewka

Klaas Heufer-Umlauf

Annette Frier

Martina Hill

Tommi Schmitt

Larissa Rieß

Tahnee

Das Format "LOL: Last One Laughing" stammt aus Japan ("Hitoshi Matsumoto Presents Documental") und wurde bereits in vielen Ländern adaptiert. Bei Amazon ist nicht nur die deutsche Variante verfügbar, sondern auch die in anderen Ländern produzierten. In Deutschland wird die Serie von Constantin Entertainment produziert.



Weshalb LOL so sehenswert ist

Die erste Staffel der deutschen Version besteht aus sechs etwa halbstündigen Episoden. Das Prinzip: Sechs bekannte Comedy-Darsteller werden in einen von Kameras vollständig überwachten Raum gesteckt und dürfen sechs Stunden lang nicht lachen oder die Miene verziehen. Zweimal Lachen ist erlaubt, bei dem dritten Mal fliegt der Teilnehmer aber raus. Der Sieger erhält am Ende 50.000 Euro. Bei der ersten Staffel treten an: Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan.

Jeder Teilnehmer gibt natürlich alles, um die Konkurrenten zum Lachen zu bringen. Hinzu kommen diverse skurille Überraschungen, die sich die Produzenten ausgedacht haben. Daraus entwickelt sich in der Show eine gewisse Eigendynamik: Nicht der Humor und die Gags spielen eine ab einem gewissen Punkt eine große Rolle, sondern eher wie die Beteiligten mit dem hohen Druck dieser speziellen Herausforderung umgehen, also trotz aller witzigen Umstände über einen längeren Zeitraum nicht lachen zu dürfen. In dieser Hinsicht hat "LOL: Last One Laughing" über die sechs Folgen hinweg viele sehenswerte Momente, was aber auch mit den clever ausgewählten, interessanten Akteuren zusammenhängt.

Hier eine sechsminütige Preview zur ersten Staffel: