Last Minute Geschenke bei Amazon mit pünktlicher Lieferung zu Weihnachten

Ina Reiter

Auch nach dem Black Friday-Ausverkauf Ende November hat Amazon noch einige gute Schnäppchen im Programm. Die aktuellen Last Minute Angebote werden bis kurz vor Weihnachten laufen. Unsere Redaktion hat die besten Angebote aus Technik und Digital Lifestyle herausgesucht.

Vergrößern Technik-Schnäppchen und Geschenkideen bei den Last Minute Angeboten vor Weihnachten.

Heute sind u. A. im Angebot: Microsoft 365 Family, Echo Show, Fire TV, Kindle eReader, Withings Scanwatch, Smartwatch von Fossil und ein smarter Heizkörperregler von AVM. Zudem gibt es ausgefallene Geschenktipps für Sie, Ihn und für Kinder – wie z. B. eine Massagepistole, einen GPS-Tracker zum Orten von Taschen, Tieren und Schlüssel oder ein Bartpflege-Set.



Die besten Last-Minute-Angebote am Donnerstag, 17.12.2020

Aus dem Bereich Computer, Technik und Smartphones

Software

SSDs / HDDs / Speicher



PCs / Laptops / Tablets / Monitore



Sonstiges / Zubehör

TVs

Smartphones / Smartwatches / Fitness-Tracker



Gaming



Aus den Bereichen Smart Home und Garten



Aus den Bereichen Haushalt und Lifestyle

Geschenkideen 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁

Geschenke für die Freundin/Partnerin



Geschenke für den Freund/Partner

Geschenke für Kinder

Allgemeine Infos zu Angebotswochen bei Amazon

Tagesangebote sind bis maximal 48 Stunden verfügbar (solange der Vorrat reicht). Zusätzlich gehen immer wieder Blitzangebote online, die für maximal 6 Stunden zum Bestprice erhältlich sein werden. Schnell sein lohnt sich also! Prime-Mitglieder erhalten Blitzangebote 30 Minuten früher als andere. Die Black Friday Woche endete dieses Jahr mit dem Cyber Monday am 30.11.20. Derzeit laufen die Last-Minute-Angebote – noch bis zum 23.12.2020.

So bereiten Sie sich am besten auf die Schnäppchenjagd vor

Artikel auf Beobachten setzen

Besuchen Sie regelmäßig die Angebotsseite amazon.de/angebote und setzen Sie interessante Artikel auf Beobachten, um nicht zu verpassen, wenn der Preis gesenkt wird. Beobachten können Sie jedoch nur Deals, die in Kürze starten werden. Zu finden sind entsprechende Produkte ziemlich weit unten auf der Amazon-Angebotsseite unter dem Punkt " In Kürze startende Angebote " (Anmerkung: Dies gilt nur in Aktionswochen!). Ansonsten setzen Sie Produkte zum Beobachten einfach auf Ihre persönliche Wunschliste.



Amazon Shopping App

Mit der Amazon App behalten Sie alles im Blick und können jederzeit von überall zuschlagen.

Vorteile als Prime Mitglied

Alle Amazon-Kunden erhalten die Angebote, jedoch haben Prime-Mitglieder 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Dies kann entscheidend sein bei Hot-Deals oder Produkten mit einer begrenzten Stückzahl. Zudem genießen Prime-Mitglieder vielerorts Gratis-Lieferungen noch am selben Tag der Bestellung.

Prime-Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen

Verlängerung der Rückgabefrist

Alle bestellten Artikel, die vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020 versendet wurden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgesendet werden (gilt nur bei Artikeln, die rückgabeberechtigt sind).

Keine Angebote mehr verpassen

Die Redaktion der PC-Welt und Macwelt versorgt Sie in der Aktionswoche um den Black Friday regelmäßig mit den besten Angeboten aus IT, Technik, Smart Home und Digital Lifestyle. Abonnieren Sie dazu unsere Browser-Nachrichten oder einfach unseren Schnäppchen-Newsletter .

