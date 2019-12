René Resch

Bei dem Last-Minute-Angebot des Oculus Go VR-Gaming-Headsets können Sie momentan rund 20 Prozent sparen.

Vergrößern Last-Minute-Angebote: Oculus Go zum Spitzenpreis © Amazon

Der Versandriese Amazon hat die Last-Minute-Angebote gestartet. Vom 9. bis 22. Dezember 2019 gibt es dabei täglich neue Angebote zu Schnäppchen-Preisen. Mit dabei sind spannende Angebote aus den Bereichen IT, Elektronik und Entertainment. Einige Highlights stellen wir Ihnen vor.

Als Last-Minute-Angebot gibt es bei Amazon aktuell das Oculus Go VR Gaming-Headset in der 32-GB-Variante zum Top-Preis von 169 Euro. In Preissuchmaschinen geht der Preis abgesehen vom Amazon-Preis erst bei 215,99 Euro los. Sie sparen bei diesem Angebot also mindestens 46 Euro und somit rund 20 Prozent des normalen Preises.

Oculus Go

VR Gaming Headset - 32GB

für 169 statt 215,99 Euro



