Hans-Christian Dirscherl

Der staatliche israelische Rüstungskonzern Rafael hat eine Laserkanone zur Drohnenabwehr entwickelt. Angeblich mit 100 Prozent Trefferquote.

Vergrößern Laserkanone schießt Drohnen mit 100%iger Trefferquote ab © rafael.co.il

Der israelische Rüstungskonzern Rafael Advanced Defense Systems Ltd. hat sein Laser-basiertes Drohnenabwehr-System erfolgreich getestet, wie americanmilitarynews berichtet. Dieses als Drone Dome C-UAS bezeichnete Abwehrsystem soll bei den bisherigen Tests eine hundertprozentige Trefferquote erreicht haben. Dieses Youtube-Video von Rafael zeigt das Lasersystem in einem Testeinsatz. Mit dem Laserabwehrsystem will Israel Kosten für konventionelle teure Abwehrsysteme aus Raketen- oder Kanonen-Basis sparen, wie es beispielsweise die Bundeswehr erprobt. Zudem gehe dem Laser nicht die Munition aus. Die USA wiederum testen die Drohnenabwehr mit Mikrowellen: USA vernichten ganze Drohnenschwärme mit Mikrowellen-Kanone.



Drone Dome C-UAS identifiziert selbst kleine Drohnen 360 Grad rund um seinen Standort und verfolgt dann deren Flugbahn zielsicher, selbst wenn diese Ausweichmanöver fliegen. Mit einem Laserstrahl schießt Drone Dome C-UAS die Drohnen dann vom Himmel. Drone Dome C-UAS lässt sich stationär oder auf Fahrzeugen einsetzen. Drone Dome C-UAS kann laut Hersteller die kleinen Flugdrohnen aus fast 3,5 Kilometer Entfernung identifizieren und durchgehend verfolgen. Die Laserkanone bringt dann das Kunststoffgehäuse der Drohnen zum Schmelzen, so dass diese zu Boden stürzen.



Kleine bewegliche Drohnen werden immer öfter für militärische oder terroristische Zwecke verwendet. Vor allem in Syrien kommen Flugdrohnen zum Einsatz. In Saudi-Arabien wurden vor einige Monaten Öl-Raffinerien mit Drohnen angegriffen. Mit den autonom fliegenden Drohnen könnten Terroristen beispielsweise auf Flughäfen Passagierflugzeuge angreifen, warnt Rafael. Die russische Armee wiederum testet Drohnen mit Bomben oder kleinen Raketen zur Zerstörung von Zielen.

Bewaffnete Drohnen greifen Öl-Pipeline an

Drohnenangriff auf weltgrößte Raffinerie

Bundeswehr: Neues Drohnenabwehrsystem mit 40-Millimeter-Kanone

USA vernichten erstmals feindliche Drohne mit Drohnenabwehrsystem