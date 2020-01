Landwirtschafts-Simulator 19 gratis zum Download

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Store gibt es wieder ein neues Spiel gratis. Dieses Mal den hervorragenden Titel Landwirtschafts-Simulator 19.

Vergrößern Szene aus dem Spiel Landwirtschafts-Simulator 19

Alle Mitglieder des Epic Games Store erhalten ein neues PC-Spiel gratis. Dieses Mal erwartet die Epic-Games-Nutzer ein Topspiel, welches eine große Fangemeinde hat: Landwirtschafts-Simulator 19 (außerhalb Deutschlands auch Farming Simulator 19 genannt) von Giants Software GmbH, welches im November 2018 für Windows erschien.

Die Entwickler bezeichnen das Spiel als die "ultimative Landwirtschaftssimulation". In der 19er-Version wurde die gesamte Grafik überholt und der Funktionsumfang der Simulation nochmals gesteigert. In dem Spiel übernimmt der Spiele die Rolle eines modernen Landwirts, der seinem Hof zum finanziellen Erfolg führen muss. Zur Auswahl stehen dabei Höfe in den beiden großen Spielumgebungen in Amerika und Europa.

Landwirtschafts-Simulator 19 bietet dabei vielfältige Möglichkeiten der Entfaltung: Sie können Geld mit Nutzpflanzen verdienen oder sich um die Zucht von Nutztieren kümmern. Dabei dürfen Sie dann auch über 300 originalgetreue Fahrzeuge steuern, etwa Fahrzeuge der Marken John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone und Deutz-Fahr. Hinzu kommt dann auch ein Online-Modus, in dem man sich mit mehreren Spieler austoben kann.

Zu den minimalen Systemvoraussetzungen für das Spiel gehören ein Intel Core i3-2100T mit 2,5 Gigahertz oder ein AMD FX-4100 mit 3,6 Gigahertz. Außerdem sollte sich in dem Rechner mindestens eine Geforce GTX 650 oder Radeon HD 7770 befinden. Auf der Festplatte werden etwa 20 Gigabyte belegt.

Das Spiel dürfen Sie wie gewohnt innerhalb des Aktionszeitraums noch bis zum 6. Februar, 16:59 Uhr, der eigenen Spielebibliothek hinzufügen und verbleibt im Besitz des Spielers. Nach Ablauf der Aktion wird Landwirtschafts-Simulator 19 für 24,99 Euro erhältlich sein.



Ab dem 6. Februar, 17 Uhr gibt es dann im Epic Games Store gleich drei neue Gratis-Spiele: Die Brettspiel-Adaptionen Carcassonne, Ticket To Ride und Pandemic.