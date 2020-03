LTE-Handytarif im Telekom-Netz für 1,99 Euro: letzte Chance

Dennis Steimels

Schon ab 2 Euro pro Monat können Sie im starken Telekom-Netz mit Ihrem Handy surfen. Hier finden Sie alle Details zu den Schnäppchen-Tarifen von Crash. Achtung: Aktion endet heute um 15 Uhr!

Vergrößern Crash-Tarife im Telekom-Netz super günstig © Dean Drobot/Shutterstock.com / PC-WELT

Günstiger als bei Crash (Powered by Klarmobil) bekommen Sie derzeit keinen Handytarif im Telekom-Netz, wie unser Tarifrechner beweist. Der 500 MB LTE-Tarif kostet gerade mal 1,99 Euro pro Monat. Für 1,5 GB zahlen Sie auch nur 4,99 Euro monatlich. Ähnliche Angebote von anderen Anbietern sind jeweils rund doppelt so teuer! Achtung: Die Crash-Aktion lief ursprünglich nur bis Montag, den 2. März. Wurde aber verlängert: Die Tarif-Aktion endet heute, den 4. März 2020 um 15 Uhr. Nachfolgend finden Sie alle Details und Konditionen zu den Tarifen:



Crash-Tarif 500 MB für 1,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Telekom

Grundgebühr: 1,99 Euro pro Monat



Datenvolumen: 500 MB mit LTE 25 Mbit/s



100 Frei-Minuten in alle deutschen Netze



SMS 9 Cent pro Minute

keine Datenautomatik

keine Anschlussgebühr

Laufzeit: 24 Monate



Natürlich sind 500 MB nicht viel Datenvolumen, wer sicher aber überwiegend im WLAN-Netz befindet und unterwegs nicht zu viel surft oder gar Youtube schaut, der kommt damit aus. Dafür surfen Sie hier im aktuellen besten Netz der Telekom. Nach aufgebrauchtem Datenvolumen surfen Sie langsamer, eine Datenautomatik gibt es nicht. Wer keine SMS-Flat braucht und nur wenig telefoniert, der bekommt hier einen richtigen Spar-Tarif.

Crash-Tarif 1,5 GB für 4,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Telekom

Grundgebühr: 4,99 Euro pro Monat



Datenvolumen: 1,5 GB mit LTE 25 Mbit/s



300 Frei-Minuten in alle deutschen Netze



100 Frei-SMS



keine Datenautomatik

keine Anschlussgebühr

Laufzeit: 24 Monate



Der zweite Crash-Tarif kostet nur minimal mehr, hat aber gleich 1,5 GB-Datenvolumen zu bieten. Damit kommen die meisten Nutzer, die unterwegs nicht so viele Daten brauchen, locker über den Monat. Außerdem hat der Tarif mehr Frei-Minuten und sogar 100 Frei-SMS.

Einschätzung: Die beiden Tarife sind zwar mit keiner Telefonie- und SMS-Flat ausgestattet und das Datenvolumen des kleineren Tarifs ist gering. Aber dafür sind die Crash-Tarife extrem günstig, befinden sich im Telekom-Netz und bieten insgesamt genug Leistung für Nutzer, die keine zu hohen Ansprüche an ihren Handytarif stellen.



