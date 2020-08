LTE-Handytarif für 2,99 Euro im Telekom-Netz - nur bis morgen

Dennis Steimels

Schon für unter 3 Euro pro Monat können Sie im starken Telekom-Netz mit Ihrem Handy surfen. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif von Crash.

Vergrößern Crash-Tarife im Telekom-Netz für nur 2,99 Euro monatlich © oatawa/Shutterstock.com

Günstiger als bei Crash (Powered by Klarmobil) bekommen Sie derzeit keinen Handytarif im Telekom-Netz mit diesem Datenvolumen, wie unser Tarifrechner beweist. Der 750 MB LTE-Tarif kostet nämlich nur 2,99 statt 5,99 Euro pro Monat . Wichtig zu wissen: Crash gibt die Mehrwertsteuer-Senkung an Sie als Kunden weiter, weshalb sich der monatliche Preis bis zum 31.12.20 noch einmal reduziert. Die Ersparnis finden Sie direkt auf Ihrer Rechnung. Die Aktion endet am Montag, den 31. August um 23:59 Uhr.



Crash-Tarif 750 MB für 2,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Telekom

Grundgebühr pro Monat: 2,99 Euro (bis 31.12.20 wegen Mwst.-Senkung 2,91 Euro)



Datenvolumen: 750 MB mit LTE 25 Mbit/s



100 Frei-Minuten in alle deutschen Netze (danach 0,09 Euro/Minute)



SMS: 0,09 Euro



keine Anschlussgebühr

Laufzeit: 24 Monate

eSIM-fähig

Aktion endet am 31.08.2020 um 23:59 Uhr

Einschätzung: Natürlich sind 750 MB nicht viel Datenvolumen für einige Smartphone-Nutzer. Wenn Sie sich aber überwiegend im WLAN-Netz befinden und unterwegs nicht zu viele Daten verbrauchen, dann kommen Sie damit völlig aus. Sie surfen hier im aktuell besten Netz der Telekom. Nach aufgebrauchtem Datenvolumen sind Sie mobil langsamer unterwegs, eine Datenautomatik gibt es nicht. Wer keine SMS-Flat braucht, nur wenig telefoniert und surft, der bekommt hier einen richtigen Spar-Tarif.

Der Tarif kostet pro Monat nur 2,99 Euro, das entspricht 71,76 Euro über die gesamte Laufzeit von zwei Jahren. Bis zum 31.12.20 reduziert sich aufgrund der Mehrwertsteuer-Senkung, die Crash an Sie weitergibt, der Monatsbeitrag auf 2,91 Euro und damit auch der Gesamtbetrag. Ab dem 25. Monat verlangt Crash 5,99 Euro pro Monat. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf, um bei Bedarf rechtzeitig zu kündigen.

