LOL Staffel 3: Erster Trailer zum Prime-Video-Hit

Panagiotis Kolokythas

Die dritte Staffel von LOL: Last One Laughing startet in Kürze. Amazon hat heute den Trailer dazu veröffentlicht.

Vergrößern Der Cast der dritten Staffel der Prime-Video-Serie "LOL: Last one Laughing" © Amazon Prime Video / Frank Zauritz

Amazon Prime Video hat am Montag den ersten Trailer zur dritten Staffel von "Last One Laughing: LOL" veröffentlicht. Comedy-Fans dürfen sich erneut auf das originelle Format freuen, mit dem Amazon Prime bereits mit den ersten beiden Staffeln große Erfolge gefeiert hat. In der dritten Staffel gibt es ein Wiedersehen mit dem im Dezember 2021 verstorbenen Komiker Micro Nontschew, der bei dem Projekt noch vor seinem Tod mitgewirkt hatte.

Bei der dritten Staffel treten an: Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Palina Rojinski, Mirco Nontschew, Hazel Brugger, Abdel Karim, Michelle Hunziker, Olaf Schubert, Anke Engelke und natürlich ist als Host auch wieder Michael "Bully" Herbig. Zu sehen ist die dritte Staffel von LOL ab dem 14.4. hier bei Amazon Prime Video. Jeden Donnerstag gibt es zwei neue Episoden.

Wer die ersten beiden Staffeln verpasst hat, der kann diese hier nachholen.



Das Prinzip bei "LOL: Last One Laughing": Bekannte (Comdedy-)Darsteller werden in einen von Kameras vollständig überwachten Raum gesteckt und dürfen sechs Stunden lang nicht lachen oder die Miene verziehen. Zweimal Lachen ist erlaubt, bei dem dritten Mal fliegt der Teilnehmer aber raus. Der Sieger erhält am Ende 50.000 Euro.