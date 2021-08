LOL: 2te Staffel ab 1.10. bei Amazon Prime Video

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon Prime Video wird die zweite Staffel von "LOL: Last One Laughing" ab dem 1. Oktober zu sehen sein. Der Cast.

Vergrößern Auf Amazon Prime Video ein Hit: Die zweite Staffeln von LOL - Last One Laughing startet am 1. Oktober © Amazon / Twitter

Amazon hat am Donnerstag den Starttermin für die zweite Staffel des Prime-Video-Originals "LOL: Last One Laughing" über einen Tweet bekannt gegeben. Sie wird ab Freitag, dem 1. Oktober 2021, über Prime Video zu sehen sein. Der Gastgeber der zweiten Staffel ist erneut Michael "Bully" Herbig.

Die erste Staffel der deutschen Variante des aus Japan stammenden Formats "LOL: Last One Laughing" war Anfang April gestartet und hatte bei Prime Video den Streaming-Rekord gebrochen. Sie war laut Amazon Deutschland der "am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland". Entsprechend früh wurde auch schon mit der Produktion der zweiten Staffel begonnen.

Der Cast der zweiten Staffel:

Anke Engelke (bereits in 1. Staffel)



Max Giermann (bereits in 1. Staffel)



Kurt Krömer (bereits in 1. Staffel)



Bastian Pastewka



Klaas Heufer-Umlauf



Annette Frier



Martina Hill



Tommi Schmitt



Larissa Rieß



Tahnee

Trainiert die Lachmuskeln, der Wahnsinn ist zurück!

Die zweite Staffel LOL: Last One Laughing kommt am

Was ist "LOL: Last One Laughing"?

Das Prinzip bei "LOL: Last One Laughing": Bekannte Comedy-Darsteller werden in einen von Kameras vollständig überwachten Raum gesteckt und dürfen sechs Stunden lang nicht lachen oder die Miene verziehen. Zweimal Lachen ist erlaubt, bei dem dritten Mal fliegt der Teilnehmer aber raus. Der Sieger erhält am Ende 50.000 Euro. Bei der ersten Staffel traten an: Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan.

