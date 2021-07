LG verkauft Smart-TV für 100.000 Dollar: Das ist der Grund

Hans-Christian Dirscherl

LG startet den Verkauf eines Smart-TVs in den USA für 100.000 Dollar. Der Horrorpreis hat einen Grund.

Der LG SIGNATURE OLED R 65 kostet in den USA 100.000 Dollar. © LG

LGs ausfahrbarer Smart-TV LG Signatur OLED R beziehungsweise „LG SIGNATURE OLED R 65“, wie er mittlerweile genannt wird, soll bald auch in den USA erhältlich sein. Vorbestellungen sollen dort ab August 2021 möglich sein.



Doch beim Preis versteht LG keinen Spaß: Der ausfahrbare LG SIGNATURE OLED R 65 kostet atemberaubende 100.000 US-Dollar; das sind umgerechnet rund 84.427 Euro.



Der ausfahrbare smarte Fernseher war einer der Stars auf der CES 2019. Auch PC-WELT stand staunend davor, wir berichteten damals live via Instagram und Facebook. Doch seitdem kommt der Fernseher nur mühsam auf den Märkten voran. Zunächst war er nur in einigen wenigen ausgewählten Premium-Läden in Südkorea erhältlich. Danach war zwar von einer weltweiten Verfügbarkeit die Rede, auch in Deutschland, doch unsere diesbezügliche Anfrage bei LG Deutschland verlief ergebnislos. Wirklich kaufen konnten Technikenthusiasten den Fernseher hierzulande wohl nie.



Der "LG SIGNATURE OLED R 65" ist 65 Zoll groß. Der gesamte Bildschirm verschwindet im ausgeschalteten Zustand in dem kleinen rechteckigen Behälter und fährt erst zu seiner vollen Pracht aus, wenn man den TV startet. In dem Sockelbehälter ist auch ein Dolby Atmos Sound System verbaut. Das Ein- und Ausfahren geht sehr "smooth" und ruckelfrei über die Bühne, wie wir selbst auf der CES bewundern konnten.



Sie können den Bildschirm auch auf halber Höhe anhalten lassen und ihn dann als Uhr oder zum Anzeigen von Fotos verwenden.

Einige technische Details, alle Daten finden Sie hier :



OLED

64,5 Zoll Bildschirmdiagonale

Dolby Vision

120Hz 4K

Variable Refresh-Rate

LG verspricht, dass der TV mindestens 50.000 Ein- und Ausfahrvorgänge ohne Probleme überstehen soll



Vorbestellungen sollen in den USA ab August 2021 möglich sein, wie The Verge schreibt . Hier finden Sie den TV online bei LG.



