LG stellt größten OLED-TV aller Zeiten vor – so riesig ist er

Panagiotis Kolokythas

Der Hersteller LG stellt den aktuell größten OLED-Fernseher vor. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 97 Zoll!

Vergrößern LG zeigt auf der IFA 2022 in Berlin den bisher größten OLED-Fernseher © LG Electronics

LG Electronics zeigt auf der IFA 2022 in Berlin (vom 2. bis 6. September 2022) den laut eigenen Angaben bisher "größten OLED-Fernseher aller Zeiten": Den LG OLED evo TV G2 mit einer Bildschirmdiagonalen von 97 Zoll, also knapp 246 Zentimetern . Die Familie der LG 2022 OLED TVs wird es damit in den Zollgrößen 42", 48", 55", 65", 77", 83", 88" und 97" geben.

Beim 97-Zoll LG OLED evo TV G2 kommt der Alpha 9 Gen5 AI Prozessor zum Einsatz. Der Hersteller verspricht "fortschrittliche Bildalgorithmen" für "naturgetreue Bilder", die ein "beeindruckendes Kinoerlebnis" daheim liefern sollen. Einen konkreten Preis für das 97-Zoll-Modell verrät LG nicht. Es heißt nur, dass der Fernseher voraussichtlich ab Jahresende in Deutschland verfügbar sein wird.

Lesetipp: OLED oder QLED – was besser ist



136-Zoll-TV wird ebenfalls auf der IFA präsentiert

Es geht aber auch noch eine Nummer größer: LG wird auf der IFA auch einen 136 Zoll Micro-LED-TV mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixeln) präsentieren. Zusätzlich auch noch den 8K-Fernseher LG Signature OLED 8K 88Z2 und den 86 Zoll QNED TV. Diese beiden Modelle unterstützen die 8K-Auflösung mit 7.680 x 4.320 Pixeln.

"Mit über 33 Millionen selbstleuchtenden Pixeln bietet der 88Z2 eine erstaunliche Detailtreue, tiefe, dunkle Schwarztöne, unendliche Kontraste und lebensechte Farben, die über einen weiten Betrachtungswinkel hinweg erhalten bleiben", erklärt LG. Der 86-Zoll QNED-TV ist dagegen mit der LG Qunatum Dot NanoCell-Technologie ausgestattet.