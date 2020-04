LG enthüllt neues Velvet-Smartphone am 7. Mai

Denise Bergert

LG wird sein neues Velvet-Smartphone digital am 7. Mai 2020 auf YouTube und im sozialen Netzwerk Facebook enthüllen.

Vergrößern Das LG Velvet wird im Mai enthüllt. © LG

Nach einem ersten Teaser-Video am Montag , hat LG heute einen weiteren Teaser-Clip zu seinem neuen Smartphone Velvet veröffentlicht. Das Video ist eine Ankündigung zum geplanten Enthüllungstermin des Geräts am Donnerstag, dem 7. Mai 2020. An diesem Tag wird LG das Smartphone im Rahmen einer Video-Präsentation auf youtube.com/lgelectronicskorea und auf Facebook unter facebook.com/thelgstory vorstellen.

Einige Details zum Velvet hat LG bereits in den vergangenen Wochen verraten. So wird das Smarthone an der Rückseite über ein sogenanntes Raindrop-Kamera-Design verfügen. Dabei werden nicht alle Linsen in einem einzelnen Kamera-Element untergebracht, sondern jede Linse einzeln in einer Aussparung an der Smartphone-Rückseite. Zu erwarten sind außerdem ein Curved-Glas-Design beim Gehäuse und der Snapdragon 765 mit integriertem 5G-Modem als Prozessor. Ebenfalls geplant sind ein klassischer Klinken-Anschluss für Kopfhörer und vier unterschiedliche Farb-Varianten. Wann das LG Velvet außerhalb von Südkorea erhältlich sein wird und was das Smartphone kosten wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.