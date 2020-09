LG: Weitere Details zum neuen Wing-Smartphone

Denise Bergert

Elektronik-Hersteller LG hat mit Wing den Namen für sein neues ungewöhnliches Smartphone-Design bestätigt.

Vergrößern Das LG Wing verfügt über zwei drehbare Displays. © LG

Nach der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Videos zum neuen Explorer-Smartphone hat LG Electronics in dieser Woche den Namen für das Gerät bestätigt . Das Smartphone soll demnach LG Wing heißen und als erste Hardware aus der neuen Explorer-Project-Familie veröffentlicht werden. Eigenen Aussagen zufolge soll das LG Wing "einen neuen und anderen Formfaktor" sowie ein völlig neues Benutzererlebenis bieten, das "mit herkömmlichen Smartphones nicht möglich gewesen wäre".

Beim LG Wing sind zwei Displays direkt hintereinander angeordnet. Über einen Dreh-Mechanismus lässt sich der hintere Bildschirm seitlich ausklappen, wodurch das Smartphone eine T-Form erhält und um ein fast quadratisches Zusatz-Display erweitert wird. Den Gerüchten zufolge soll das LG Wing über 5G-Support verfügen und einen Prozessor aus der Snapdragon-7-Serie bieten. LG verbaut an der Rückseite außerdem eine Dreifach-Kamera, deren Hauptsensor mit 64 Megapixeln auflösen soll. Wie LG in seiner offiziellen Pressemitteilung bestätigt, wird das LG Wing im Rahmen eines Online-Events am 14. September 2020 über den YouTube-Kanal sowie die Facebook-Seite von LG enthüllt.