LG: Transparente OLEDs als Regal und Schaufenster

Hans-Christian Dirscherl

LG Display zeigt durchsichtige OLED-Bildschirme für die unterschiedlichsten Zwecke. Eines dient als Regal.

Vergrößern OLED Shelf © LG Display

Die kommende CES in Las Vegas ist zwar von vielen Absagen geplagt. Doch zumindest LG stellt vor Ort aus und zeigt nicht nur einen spektakulären Riesensessel mit gekrümmten 55-Zoll-OLED, sondern auch (halb)-transparente OLEDs. Dabei handelt es sich derzeit aber nur um Konzepte und noch nicht um verkaufsfertige Modelle, wie The Verge schreibt .

Vergrößern Shopping Managing Showcase © LG Display

Zwei solche transparente 55-Zoll-OLEDs zeigt LG Display beispielsweise übereinander in einem Regal verbaut: Das "OLED Shelf". Auf dem Bildschirm können Sie sich zum Beispiel ein Gemälde in Wandgröße anzeigen lassen, das Regal dient so zur Verschönerung der Wohnung. Sie können das OLED-Regal aber auch als Fernseher benutzen oder auf den beiden Bildschirmen jeweils unterschiedliche Inhalte anzeigen lassen. Auf den oberen Rand des Regals können Sie dann Bücher oder ähnliches stellen. Sind die Displays ausgeschaltet, dann können Sie hindurchsehen - und beispielsweise auf ein anderes, echtes Gemälde dahinter an der Wand blicken. Sie können aber auch hinter den OLEDs eine Abdeckung ausfahren lassen und damit jegliche Transparenz unterbinden.



Vergrößern LG Display Show Window © LG Display

Transparente Bildschirme machen aber auch für Verkaufsflächen Sinn. Das soll der „Shopping Managing Showcase“ zeigen und das funktioniert so: Ein Ladenbesitzer stellt die OLED-Bildschirme vor seine Produkte. Auf den Bildschirmen können dann erläuternde Informationen/Animationen zu den Produkten dahinter gezeigt werden. Oder aber der Bildschirm dient dazu bestimmte Teile der dahinterstehenden Produkte zu betonen. In eine ähnliche Richtung geht das „Show Window“, nur dass es sich dabei eben um transparente OLEDS für Schaufenster handelt. Vorteil: Der Ladenbesitzer kann jederzeit ohne großen Aufwand den Werbetext ändern.

