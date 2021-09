LG Smart-TV gratis - mit O2-Handytarif

Oliver Eismann

Wie wäre es mit einem neuen Fernseher zum Mobilfunkvertrag anstatt eines Handys? O2 durchbricht Gewohnheiten und bietet seine O2 Free- und Unlimited-Tarife nun auch in Kombination mit Smart-TVs von LG an.

Vergrößern Mit einem Smart-TV von LG brauchen Sie keine zusätzlichen Geräte mehr, um das Fernsehprogramm sowie Streaming-Angebote von Netflix, YouTube & Co. zu empfangen. © LG

Sie stehen auf Filme oder sind ein richtiger Serien-Junkie? Sie möchten Netflix, Prime Video und Disney+ nicht immer nur auf dem Tablet, sondern auch auf der großen TV-Mattscheibe genießen? Dann hat O2 die Lösung parat: Entscheiden Sie sich bei Ihrem neuen O2-Mobilfunktarif anstatt eines Smartphones einfach für einen Smart-TV von LG. Sie bekommen Ihr neues Fernsehgerät im attraktiven Tarif-Bundle quasi umsonst. Das Angebot von O2 ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihr bisheriges Handy sowieso behalten möchten und auf der Suche nach einem neuen modernen Fernsehgerät sind.

LG OLED TV 55 Zoll plus Unlimited Max-Handytarif für 64,99 Euro pro Monat

LG 4K-TV TV 55 Zoll plus 40 GB-Handytarif für 44,99 Euro pro Monat

LG OLED TV (OLED55A19LA): Mit dem Angebot 1.000 Euro sparen

Wie gut ist das Paket-Angebot von O2 wirklich? Wir haben nachgerechnet. Für den OLED Fernseher zahlen Sie sonst ca. 1.000 Euro (auf Amazon sind es 1.199 €). Der O2 Max Unlimited-Tarif kostet normal alleine schon 59,99 Euro im Monat. Würde man beides separat kaufen, betragen die Gesamtkosten für TV und Handytarif über 24 Monate Vertragslaufzeit mindestens 2.479,75 Euro. Das angebotene Bundle kostet über die gleiche Laufzeit insgesamt nur 1.602,66 Euro. Hinzu kommt ein Wechselbonus von 100 Euro , den O2 bei Rufnummermitnahme schenkt. Dieses Bundle aus TV und Tarif ist also mindestens 977 Euro günstiger als normal.

LG Nanocell 4K TV (55NANO759PA): Mit dem Angebot 450 Euro sparen

Wie gut ist dieses Paket-Angebot von O2? Für den Nanocell Fernseher von LG zahlen Sie sonst ca. 590 Euro (auf Amazon sind es z.B. 594,90 €). Der O2 Free M Tarif mit 40 GB Datenvolumen kostet normal 34,99 Euro im Monat. Würde man beides separat kaufen, betragen die Gesamtkosten für TV und Handytarif über 24 Monate Vertragslaufzeit mindestens 1.469,75 Euro. Für das Paket zahlen Sie 1.120,66 Euro. Zieht man hier wieder den Wechselbonus ab, den man erhält, wenn man seine alte Handy-Rufnummer mitbringt, dann sind es sogar nur 1.020,66 Euro. Dieses Bundle aus TV und Tarif ist also 450 Euro günstiger als normal.

Netflix, YouTube & Co. ohne Extrageräte

Vergessen Sie Gerätestapel und Kabelsalat. Mit einem Smart-TV von LG können Sie Fernsehen, Streamen und Surfen, ohne dass Sie zusätzliche Empfangsgeräte benötigen. Dafür sind die internetfähigen Fernseher mit einem eigenen Betriebssystem und integriertem Triple-Tuner ausgerüstet. Sie brauchen also weder für den Fernsehempfang via Kabel, Satellit oder DVB-T einen separaten Receiver, noch für das Streaming eine entsprechende Hardware wie Apple TV, Amazon Fire TV oder Google Chromecast.

Vergrößern Mit dem LG Smart-TV haben Sie direkten Zugriff auf zahlreiche Mediatheken sowie Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, Apple-TV, YouTube, Disney+ oder Joyn – ohne zusätzliche Hardware wie Apple TV, Amazon Fire TV oder Google Chromecast. © LG

Den Zugriff auf Netflix, Prime Video, Apple-TV, YouTube, Disney+, Joyn und andere Streaming-Anbieter sowie die Mediatheken der Fernsehsender erhalten Sie per App. Diese werden direkt auf dem Fernseher installiert und ausführt. Und mit Musik-Apps wie Spotify oder Deezer nutzen Sie Ihren Fernseher außerdem als Musikanlage. Dazu verbinden Sie den LG Smart-TV dann allerdings am besten mit externen Lautsprechern oder einem Soundsystem.

Hinweis: In beiden folgenden Tarifen entfällt im Aktionszeitraum die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Bitte deaktivieren Sie in Ihrem Browser den Adblocker, damit der Rabatt korrekt übernommen wird.

LG Smart-TV OLED55A19LA mit O2 Free Unlimited Max für 64,99 Euro mtl. © LG Tarif: Unbegrenztes Datenvolumen (max. 500 MBit/s), 4G LTE/5G, Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming, Connect-Option Fernseher: 55 Zoll, OLED TV, 4K UHD, Triple-Tuner, 4K-AI-Prozessor mit AI Sound, AI Picture und AI Brightness Control, webOS 6.0 mit Google Assistant, Alexa, AirPlay 2/HomeKit, HDMI 2.0, Straßenpreis 1.599 Euro Kosten: monatlich 64,99 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten, einmalig 1 Euro fürs Gerät sowie 39,90 Euro für den Versand als Sperrgut Zum O2-Tarif Free Unlimited mit LG OLED55A19LA Smart-TV für 64,99 Euro mtl. Mehr Infos zum TV unter www.lg.com/de/tv/lg-oled55a19la

LG Smart-TV 55NANO759PA mit O2 Free M Boost (40GB) für 44,99 Euro mtl. © LG Tarif: 40 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s), 4G LTE/5G, Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming, Connect-Option Fernseher: 55 Zoll, 4K NanoCell TV mit VA-Panel und Direct LEDs, UHD, Triple-Tuner, Quad Core 4K-Prozessor, webOS 6.0 mit Google Assistant, Alexa, AirPlay 2/HomeKit, HDMI 2.0, Straßenpreis circa 600 Euro Kosten: monatlich 44,99 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten, einmalig 1 Euro fürs Gerät sowie 39,90 Euro für den Versand als Sperrgut Zum O2-Tarif Free M (40GB) mit LG Smart-TV 55NANO759PA für 44,99 Euro mtl. Mehr Infos zum TV unter www.lg.com/de/tv/lg-55nano759pa

TV ohne Kabel und Satellitenanschluss

Mit der optional zu den oben genannten Tarifen hinzubuchbaren TV-Option bietet O2 gemeinsam mit waipu.tv Fernsehen über das Internet an. Für 4,99 Euro im Monat streamen Sie damit mehr als 100 Sender auf Ihrem neuen Smart-TV und auf jedem anderen mobilen Gerät. Dafür sorgen Apps für Smartphones und Tablets oder der Webbrowser am PC. Das klappt sogar auf bis zu vier Geräten gleichzeitig.

Genial: Die meisten der enthaltenen Sender wie ARD, ZDF, WDR, RTL, Kabel1, Pro7, Sat1, Vox und viele mehr empfangen Sie sogar in HD-Qualität. Zum Vergleich: Beim Anbieter HD+ bezahlen Sie für das CI-Modul und die Smartcard für den HD-Empfang 8,75 Euro jeden Monat.

Vergrößern Alternative zum Kabel- oder Satellitenempfang: Streamen Sie ab 4,99 Euro im Monat mehr als 100 Sender – zum Großteil sogar in HD-Qualität.

Weitere praktische Funktionen: Sie können das TV-Programm jederzeit anhalten und später einfach weitergucken. Haben Sie den Anfang einer Sendung verpasst, springen Sie per Knopfdruck zurück zum Anfang und beginnen von vorne. Und wenn Sie mal keine Zeit fürs Fernsehen haben, dann können Sie Serien und Filme einfach aufnehmen. Dafür steht Ihnen ein Aufnahmespeicher in der Cloud für 100 Stunden Gesamtlänge der Inhalte zur Verfügung.

