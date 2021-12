LG Media Chair: Riesen-Sessel mit gekrümmtem 55-Zoll-OLED

Hans-Christian Dirscherl

Der Media Chair von LG ist ein echter Blickfang: Ein gekrümmter 55-Zoll-OLED-Bildschirm ist an einem verstellbaren Sessel befestigt. Sound inklusive.

Vergrößern LG Media Chair: Riesen-Sessel mit gekrümmten 55-Zoll-OLED © LG Display

LG ist bekannt dafür auf der CES in Las Vegas echte Hingucker zu präsentieren, wie zum Beispiel den ausfahrbaren Fernseher. Das soll auch im Januar 2022 so sein - auch wenn die Covid-19-Pandemie für so eine Messe denkbar ungünstige Rahmenbedingungen schafft und immer mehr prominenten Firmen wie Amazon, Meta (Facebook), T-Mobile, Lenovo oder AT&T ihre Teilnahme absagen .

Auf der CES 2022 zeigt LG nämlich einen OLED-„Thronsessel“, wie das US-IT-Nachrichtenmagazin The Verge witzelt . Dabei handelt es sich um den „Media Chair“: Ein drehbarer, gebogener 55-Zoll-OLED-Fernseher, der an einem verstellbaren Stuhl befestigt ist. Der Media Chair dürfte ein kleines Appartement locker ausfüllen. Wobei der Media Chair derzeit nur ein Konzept ist und kein Produkt, das man demnächst kaufen kann.

LG soll laut The Verge aber bereits mit einem koreanischen Hersteller von Massage-Sesseln über eine Zusammenarbeit verhandeln und tatsächlich irgendwann in der Zukunft die Markteinführung planen. Dann soll der Vertrieb aber über den namentlich nicht bekannten Massage-Stuhl-Hersteller erfolgen und nicht über LG.

Der auf der CES vorgeführte Media Chair wird aber noch nicht über eine integrierte Massagefunktion verfügen. Der Abstand zwischen dem Stuhl und dem gekrümmten OLED-Bildschirm soll so gewählt sein, dass die Person, die auf dem Stuhl sitzt, das optimale Seh-Erlebnis hat. Der Bildschirm kann zudem über einen Knopf in der rechten Armlehne zwischen Hochformat und Querformat gedreht werden. Der Fernseher bleibt auch dann in Ihrem Blickfeld, wenn Sie den gesamten Stuhl zurücklehnen. Außerdem ist die Konstruktion mit der Cinematic Sound OLED-Technologie von LG ausgestattet, die es dem Display ermöglicht, Ton ohne externe Lautsprecher zu erzeugen.

