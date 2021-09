LG-Fernseher mit 325 Zoll & 1 Tonne Gewicht: So teuer ist er

Hans-Christian Dirscherl

LG baut einen Fernseher mit 325 Zoll Bildschirmdiagonale (8,25 Meter). Stückpreis des "DVLED Home Cinema Displays": 1,7 Millionen US-Dollar. Gewicht: Über 1 Tonne. Und der Stromverbrauch...

Vergrößern Der DVLED Home Cinema Display miz 325 Zoll. © LG

Der neueste Fernseher von LG Electronics macht die Tapete überflüssig. Denn der "LG DVLED Home Cinema Display"-Fernseher wird in Größen von 108 Zoll bis sagenhafte 325 Zoll angeboten. 325 Zoll bedeuten eine Bildschirmdiagonal von 8,25 Meter! Die Höhe des Kolosses beträgt 4,05 Meter und die Breite gibt LG mit 7,2 Meter an.



Immerhin bietet dieser Wahnsinns-Fernseher auch 8K-Genuss (7680 x 4320 Pixel Auflösung) mit einem Kontrastverhältnis von 150.000:1 sowie mit einer Helligkeit von 1.200 Nits. Das relativiert den Preis dann doch etwas (Achtung: Ironie). LG verkauft diese Fernseher-Reihe auch mit niedrigeren Auflösungen und kleinerer Bildschirmdiagonale von 108 Zoll an aufwärts. Zudem gibt es diese TVs auch in einer extrabreiten Ausgabe.



Der Bildschirm besteht aus Direct-View-LEDs (DVLED). Also ohne LCD-Ebene. Die Micro-LEDs übernehmen bei diesem Fernseher somit alle Aufgaben, sie erzeugen das Licht, die Farben und das gesamte TV-Bild.

Vergrößern Der DVLED Home Cinema Display miz 325 Zoll: Technische Daten © LG

Als Betriebssystem kommt webOS zum Einsatz. Ein 4-Kern-SoC steuert den Fernseher. Der 325-Zoll-Fernseher wiegt über eine Tonne und braucht maximal 16.560 Watt! Alle technischen Daten finden Sie in diesem PDF, wenn Sie darin ganz nach unten scrollen.



Die 325-Zoll-Variante kostet 1,7 Millionen US-Dollar, wie CNet schreibt. Das sind umgerechnet 1,44 Millionen Euro. Einen Termin nennt LG noch nicht.