L.A. Noire: Rockstar-Spiel nur noch online spielbar

Michael Söldner

Hersteller Rockstar Games hat das Spiel „L.A. Noire“ so verändert, dass es nur noch mit aktiver Internetverbindung funktioniert.

Vergrößern "L.A. Noire" lässt sich auf dem PC nur noch mit einer aktiven Internetverbindung spielen. © rockstargames.com

Aktuell sieht sich Rockstar Games mit einer zunehmenden Kritik an der Neuauflage „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ konfrontiert. Dieser Ärger könnte durch eine weitere Aktion des Entwicklers noch zunehmen. Rockstar Games hat das Detektiv-Spiel „L.A. Noire“, welches vor über zehn Jahren veröffentlicht wurde, in einer wesentlichen Hinsicht verändert: Zum Spielen ist ab sofort eine aktive Internetverbindung notwendig . Verantwortlich hierfür ist ein Online-only DRM. Das Update wurde laut SteamDB bereits im April 2021 hinzugefügt, ist aber erst jetzt aufgefallen.

Online-Zwang trotz Offline-Gameplay

Das reine Singleplayer-Spiel „L.A. Noire“ war bislang auf dem PC auch ohne Internetverbindung spielbar. Diese wäre für das Gameplay auch nicht nötig gewesen. Der nun eingeführte Online-Zwang lässt sich nicht deaktivieren. Auch der Umstieg auf eine vorherige Version, die noch offline funktioniert, sei nicht möglich. Verantwortlich hierfür sei eine geänderte Executable-Datei. Der Start über die alte EXE-Datei führt zu einer Fehlermeldung.

Gründe unklar

Interessanterweise startet „L.A. Noire“ auch nach dem Update noch ohne aktive Internetverbindung. Doch schon vor dem Erreichen des Start-Bildschirms wird ein Social Club-Overlay angezeigt, welches einen Login fordert. Als Alternative bleibt nur das Beenden des Spiels. Warum Rockstar Games nach über zehn Jahren einen Online-Zwang für „L.A. Noire“ einführt, bleibt unklar. Ein Nachfolger wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Das letzte Lebenszeichen erfolgte im Jahr 2017 in Form von „L.A. Noire: The VR Case Files“, einer VR-Version, welche jedoch auf nur sieben Mission begrenzt ist. Die VR-Umsetzung erschien bislang für HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR.



