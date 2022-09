Kurzfristig: 16 GB LTE-Tarif für 9,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels, Ina Reiter

Bei sim.de gibt es derzeit ein einzigartiges Angebot: Für ganze 16 GB Datenvolumen zahlen Sie nur 9,99 Euro monatlich. Der Mobilfunktarif ist monatlich kündbar.

Vergrößern 16 GB LTE für unter 10 Euro © FocusStocker/Shutterstock.com

Das Tarif-Angebot von sim.de umfasst eine LTE-Allnet Flat, 16 GB Datenvolumen im O2-Netz mit bis zu 50 Mbit/s und ist monatlich kündbar. Wie der Tarifrechner zeigt, ist dieses Angebot besonders stark! Erhältlich ist der Megadeal nur über folgenden exklusiven Link:

Zur Aktion: 16 GB LTE für 9,99 Euro statt 14,99 Euro



Die Aktion läuft nur noch einen Tag. Sie endet am Dienstag, 06.09. um 10:59 Uhr.

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: O2



Datenvolumen: 16 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro



Anschlussgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 06.09.2022 um 10:59 Uhr



Der Tarif eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die unterwegs viel im Netz surfen oder gar hin und wieder Videos oder Filme mobil via Netflix schauen. Denn auch das ist mit einem hohen Datenvolumen von 16 GB möglich. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Tarif beinhaltet eine Telefonie- und SMS-Flat sowie eine EU-Flat. Sie zahlen einmalig 19,99 Euro für den Anschluss.

