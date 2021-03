Kult-Serie: Raumpatrouille Orion bekommt Remake

Denise Bergert

Bavaria Fiction und Uncharted Territory planen ein Remake der deutschen Kult-Serie "Raumpatrouille Orion".

Vergrößern Die Kult-Serie bekommt ein Remake. © Bavaria

Wie das Unterhaltungsmagazin Variety berichtet , arbeiten Uncharted Territory und Bavaria Fiction an einem Remake der Kult-Serie "Raumpatrouille: Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion", auch bekannt als "Raumpatrouille Orion". Die sieben Episoden umfassende BRD-Produktion wurde 1966 in der ARD ausgestrahlt und zählt inzwischen zu den Kult-Klassikern. Die Serie erzählt die Geschichte von Commander Cliff Allister McLane und seiner Crew, die mit ihrem Raumschiff Orion für die Erde gegen die feindliche Alien-Rasse der Frogs kämpfen.

Die Geschichte des Serien-Remakes stammt von den Uncharted-Territory-Autoren Volker und Gesa Engel. Sie führt die Story der Schwarz-Weiß-Serie fort und erweitert sie um eine neue Charakter-Generation. Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit dem groovy Tanz-Club Starlight Casino. Die Serie soll jedoch auch aktuelle Themen wie die Erderwärmung, knappe Ressourcen und Umweltverschmutzung ansprechen.

In der neuen "Orion"-Serie heuert eine neue Crew für das in die Jahre gekommene Raumschiff an, darunter der Enkel von Commander McLane. Während ihrer Ausbildung werden sie in einen rücksichtslosen Krieg um die knappen Ressourcen von entfernten Planeten verwickelt. Wann genau die Serie starten soll, ist bislang noch nicht bekannt.