Kryptowährung Chia stellt SSDs auf harte Probe

Michael Söldner

Wer mit normalen SSDs die Kryptowährung Chia farmen will, könnte eine böse Überraschung erleben.

Vergrößern Das Mining von Chia bringt SSDs schnell an ihre Grenzen. © corsair.com

Für das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum werden meistens Grafikkarten oder spezielle ASIC-Miner eingespannt. Anders bei der Kryptowährung Chia, die eher große Speichermengen erfordert. Dabei werden meist SSDs eingesetzt. Der Hardware-Enthusiast und Profi-Übertakter Roman „der8auer“ Hartung hat sich damit beschäftigt, welche Anforderungen das Mining von Chia an die Hardware stellt. Für jeden Versuch, einen Chia-Coin zu farmen (auch Plot genannt) werden 100 GB Speicher erforderlich, teilweise fallen sogar 240 GB Schreiblast an. Da ständig neue Plots generiert und gespeichert werden müssen, kommen normale Laufwerke dabei schnell an ihre Grenzen. Da das hohe Schreibtempo eher für den Einsatz von SSDs spricht, werden diese Speicher primär eingesetzt. Wie hoch dabei der Verschleiß ausfällt, wollte Roman Hartung mit einem Testaufbau belegen.

Dabei kam die SSD Corsair MP600 mit 1 TB zum Einsatz. Der Hersteller gibt eine vergleichsweise hohe TBW (Total Bytes Written) von 1.800 TB an. Doch auch diese könnte schnell erreicht werden, denn für jeden einzelnen Plot mit 100 GB müssten insgesamt 1,3 TB geschrieben werden. Somit käme die Corsair MP600 auf theoretisch knapp 1.400 Plots bis die vom Hersteller garantierte Schreibleistung aufgebraucht wäre. Dieser Wert könnte aber schon nach einem knappen Jahr erreicht sein. Andere SSDs wie die Samsung 980 Pro mit 600 TBW wären noch deutlich schneller an der Verschleißgrenze.

Ein Mining von Chia mit normalen Consumer-SSDs sei daher kaum sinnvoll. Das Ausweichen auf eine RAM-Disk sei auch kein Ausweg, da diese nicht wesentlich schneller als eine SSD arbeitete und in der Anschaffung zu teuer sei. Stattdessen müsste man zu einer SSD mit einem besonders hohen TBW-Wert greifen. Diese seien aber im Vergleich zu normalen SSDs wieder deutlich teurer, was das Chia-Mining noch unattraktiver machen würde.





