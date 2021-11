Krypto-Mining per CPU: Steigen jetzt die Preise?

Michael Söldner

Die Kryptowährung Raptoreum lässt sich auch mit aktuellen CPUs minen. Dadurch könnten die Preise steigen.

Vergrößern Folgt nun ein Preisanstieg bei Ryzen-Prozessoren? © amd.com

Normalerweise werden für das Mining von Kryptowährungen Grafikkarten eingespannt. Diese eignen sich mit ihren vielen Rechenwerken deutlich besser als Prozessoren mit deutlich weniger Kernen. Als Ergebnis sind aktuelle Grafikkarten schon seit Monaten kaum zu bekommen oder extrem teuer.Die neue Kryptowährung Raptoreum lässt sich auch mit klassischen Prozessoren schürfen. Dazu werden die schnellen L3-Caches der CPUs ausgenutzt. Die Entwickler von Raptoreum sehen in ihrer neuen Kryptowährung eine Möglichkeit, auch ohne teure Grafikkarten, ASICs oder FPGA-Systeme Mining zu betreiben. So sollen auch Normalanwender die Chance erhalten, sich am Krypto-Boom zu beteiligen.

AMD-Chips im Vorteil

Zum Errechnen der Hashes setzt Raptoreum auf den GhostRider-Mining-Algorithmus, der den schnellen L3-Cache von Prozessoren verwendet. Dieser ist deutlich schneller als der Arbeitsspeicher im Rechner. Im Gegensatz zu L1- oder L2-Cache, der jeweils nur einem einzigen CPU-Kern zu Verfügung steht, kann L3-Cache auch von mehreren oder allen Kernen verwendet werden. Da die aktuellen High-End-CPUs von AMD wie Ryzen und Ryzen Threadripper die momentan größten L3-Caches bieten, sind auch diese CPUs besonders gut für das Schürfen von Raptoreum geeignet.

Preisanstieg von Ryzen-Prozessoren?

Als Ergebnis dieses Trends könnte nun ein Preisanstieg bei Ryzen-CPUs bevorstehen. Nach Angaben von Bitcoin Press soll Raptoreum schon für einen gewissen Preisanstieg gesorgt haben. Seit September sind beispielsweise die Preise eines Ryzen 9 5960X oder Ryzen 9 5900X bereits gestiegen. Hierfür könnten jedoch auch die generelle Chip-Knappheit sowie das bevorstehende Weihnachtsgeschäft verantwortlich sein. Eine steigende Beliebtheit von Raptoreum könnte jedoch dafür sorgen, dass die Preise für aktuelle AMD-Prozessoren weiter steigen.



