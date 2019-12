Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Die Berliner Kriminalpolizei hat laut einem Medienbericht wichtige Ermittlungsdaten zu Straftaten verloren. Der Grund: Ein IT-Mitarbeiter aktualisierte die Windows-7-Rechner der Polizisten auf Windows 10.

Vergrößern Kripo: Windows-10-Update löscht wichtige Ermittlungsdaten © twitter.com/alx_froehlich/status/1199591998354870272

Der Tagesspiegel berichtet, dass ein IT-Mitarbeiter am vorvergangenen Wochenende (23./24.11.2019) die Computer der Kriminalpolizei in der Direktion 2 von Windows 7 auf Windows 10 aktualisiert habe. Dabei löschte der IT-Mitarbeiter ohne Rücksicht auf Verluste Daten, die auf den lokalen Festplatten der Computer gespeichert waren. Laut Tagesspiegel sollen dadurch Ermittlungsdaten, Notizen und Auswertungen über Intensivtäter, Betrugsfälle und Raub unwiederbringlich verloren gegangen sein. Konkret soll der Datenverlust bei 16 Rechnern erfolgt sein.



Der IT-Mitarbeiter habe das genaue Datum des Updates vorher nicht angekündigt, die Polizeibeamten hätten also keine Updates erstellen können, wie der Tagesspiegel schreibt. Und der IT-Mitarbeiter machte selbst auch kein Update der Festplatten auf den zu aktualisierenden Rechnern. Dabei stellt sich aber die Frage, wieso von diesen wichtigen Inhalten nicht zum Beispiel jeden Abend generell ein automatisiertes Update gemacht wird. Denn im Falle eines Festplattenschadens wären ja auch alle Daten verloren.

Dem Tagesspiegel zufolge sei das Upgrade zwar per Mail grundsätzlich angekündigt worden und es habe auch vorab per Mail Hinweise zur Datensicherung gegeben. Das genau Datum des Updates sei aber vorher eben nicht bekannt gemacht worden. Deshalb wurden die Beamten von der Löschung der Daten überrascht. Offensichtlich hatte es also eine interne Kommunikationspanne gegeben.



Die Polizei betont allerdings, dass wichtige Daten ohnehin nicht auf lokalen Festplatten, sondern nur auf Servern gespeichert werden dürfen. Demnach hätte die betroffenen Beamten, deren Daten gelöscht wurden, also gegen die dienstlichen Vorgaben verstoßen.

