Kreditkartenbetrüger merkte sich 1.300 Kartennummern

Phishing mal anders: Ein Kreditkartenbetrüger aus Tokio merkte sich die Daten von rund 1.300 Karten. Er wurde aber schnell erwischt.

Die immer rapider ansteigende Modernisierung der Welt erzeugt täglich neue gefährliche digitale Lücken, die Kriminelle wie Hacker oder Phisher ausnützen können, um an unser Geld oder unsere Daten zu kommen. So kommt es einem Sprung in die Vergangenheit gleich, wenn ein Täter auf vermeintlich einfache Art und Weise an etliche Kreditkarteninformationen herankommt. Nämlich Dank seines Erinnerungsvermögens.



Ein 34-jähriger japanischer Teilzeit-Verkäufer in Tokio, hat einer Übersetzung von SoraNews zufolge auf recht ungewöhnliche Weise Kreditkarteninformationen von rund 1.300 Kunden gestohlen. Dabei half ihm sein eidetisches Gedächtnis (oder umgangssprachlich ‚fotografisches Gedächtnis‘ genannt), auf Grunddessen er sich die 16-stellige Kreditkartennummer, das Ablaufdatum, sowie die Sicherheitsnummer in der kurzen Zeit des Abkassierens merken konnte. Der Verkäufer arbeitete in einem Einkaufszentrum im südöstlichen Bezirk Koto.



Die Verhaftung

Nicht sonderlich klug war der Umgang mit den gesammelten Daten. Durch die sorglose Benutzung der gestohlenen Kreditkarteninformationen führte der Täter die Polizei direkt auf seine Spur. Er kaufte sich nämlich zwei Taschen im Wert von 270.000 Yen (rund 2.300 Euro), die er anschließend an seine persönliche Adresse liefern ließ. Auf diese Weise hatte die Polizei alle Informationen, um den Betrüger zu finden und zu ergreifen. Bei der Verhaftung entdeckten die japanischen Polizeibeamten ein Notizbuch des Täters, in dem er alle Informationen zu den Karten notiert hatte.

Das Video zum Fall

