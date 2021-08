Krasses Video: Roboter Atlas meistert Hindernisparcours

Panagiotis Kolokythas

In einem eindrucksvollen Video demonstriert Boston Dynamics die Fähigkeiten seines zweibeinigen Roboters Atlas.

Vergrößern Der Roboter Atlas von Boston Dynamics durchläuft einen Parkour © Youtube / Boston Dynamics

Boston Dynamics hat ein neues Video veröffentlicht, in dem sein etwa 1,5 Meter großer und 85 Kilogramm schwerer Roboter Atlas die Hauptrolle spielt und dabei eine hervorragende Figur macht. Gezeigt wird nämlich, wie Atlas einen komplexen Hindernisparcours in nahezu perfekter Weise durchläuft, dabei Hindernisse überspringt, Treppen meistert oder über einen schmalen Balken geht. Dabei wird auch gezeigt, wie schwierig es war, Atlas dies beizubringen. Es sind also ein paar Fails zu sehen, bei denen der Roboter auch mal stürzt und stolpert. Aber sehen Sie selbst in diesem Youtube-Video :

In einem Blog-Beitrag zum Video erklärt Boston Dynamics, dass man es geschafft habe, Atlas den bisher komplexesten Parkour meistern zu lassen. Dafür hätten die Ingenieure in monatelanger Arbeit neue, von menschlichen Bewegungsverläufen inspirierte Methoden entwickelt, die den humanoiden Roboter an seine Grenzen bringen.

Atlas meistert Rückwärtssalto und kann sich nicht richtig freuen

Dazu gehört auch ein Rückwärtssalto. Programmiert wurde, dass Atlas nach einem solchen erfolgreichen Rückwärtssalto den "Arm pumpt", wie ein Pitcher im Baseball nach einem Strikeout, um seinen Erfolg gewissermaßen zu feiern. In den ersten Versuchen absolvierte Atlas den Rückwärtssalto richtig, aber stolperte dann bei der einfachen Armbewegung.

"Wenn man sich das Video genau anschaut, sieht es ein wenig unbeholfen aus. Wir tauschen das Verhalten aus, das wir bereits getestet haben, damit wir sicher sein können, dass es funktioniert", erklärt Scott Kuindersma vom Atlas-Team.

Warum muss Atlas das alles können? Die Antwort

Stellt sich natürlich die Frage, warum ein Roboter einen Rückwärtssalto machen muss und dann auch noch den "Arm pumpen" soll. Oder in der Lage sein soll, einen ganzen Hindernisparcours durchlaufen zu können. In dem Zusammenhang räumt Boston Dynamics ein, dass sich die Fähigkeit eines Roboters, einen Rückwärtssalto machen zu können, in einem kommerziellen Umfeld nie wichtig sein wird. Aber Atlas sei nun mal eine Forschungsplattform und kein kommerzielles Produkt. Es brauche dennoch nicht viel Fantasie um erkennen zu können, dass es für Atlas hilfreich wäre, wenn er die "gleiche Bandbreite an Bewegungen und körperlichen Aufgaben wie Menschen" ausführen könne.

"Wenn Roboter schließlich mit dem gleichen Maß an Geschicklichkeit auf ihre Umgebung reagieren können wie ein durchschnittlicher erwachsener Mensch, wird das Spektrum möglicher Anwendungen praktisch grenzenlos sein", erklärt Boston Dynamics. Ein Parkour biete dem Atlas-Team einen perfekten Sandkasten, um mit neuen Verhaltensweisen zu experimentieren. "Es ist eine Ganzkörperaktivität, bei der Atlas in verschiedenen Situationen das Gleichgewicht halten und nahtlos von einem Verhalten zum anderen wechseln muss", so die Ingenieure.