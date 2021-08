Krass: Komplette GTA-5-Map aus dem 3D-Drucker

Panagiotis Kolokythas

Ein Fan hat die komplette Map von Grand Theft Auto 5 über einen 3D-Drucker ausgedruckt. Das Ergebnis ist beeindruckend.

Vergrößern GTA 5 erschien im Jahr 2013 und begeistert heute noch die Gamer © rockstargames.com

Ein Tweet von Dom Riccobene sorgt aktuell in der Gaming-Szene für Aufsehen. Der Produkt-Designer hat in einem äußerst aufwendigen Verfahren die komplette Map des Spiels Grand Theft Auto 5 auf einem 3D-Drucker ausgedruckt. Das Ergebnis ist äußerst beeindruckend. In dem Tweet zeigt Riccobene, welchen Aufwand er betrieben hat, um schließlich eine originalgetreue Kopie von San Andreas in der Realtität zu erstellen.



Wie Kotaku berichtet , dauerte die Umsetzung des Projekts weit über 400 Stunden. Am Anfang stand ein Skript, mit dem Riccobene im Spiel alle Daten der Map von San Andreas sammelte. Dieses Skript entwickelte er zunächst für das Spiel "Red Dead Redemption 2", portierte es dann aber für den Einsatz in "GTA 5". Über das Skript konnte er per Tastendruck alle physikalischen Map-Daten in einem Radius von bis zu 1.000 Metern rund um die Spielfigur sammeln. In über 100 Stunden sammelte er so alle benötigten Daten der Karte von San Andreas.

In 125 Stunden wurden die Karten-Elemente ausgedruckt

Im nächsten Schritt wandelte er dann die über 500 Millionen gesammelten virtuellen Daten in reale Karten-Daten um, wobei auch eine professionelle Kartierungssoftware zum Einsatz kam. Die so errechnete Karte wurde dann in mehrere Kacheln unterteilt, die dann einzeln innerhalb von etwa 125 Stunden von einem 3D-Drucker ausgedruckt und dann im Anschluss zusammengefügt wurden.



Insgesamt bezeichnet Riccobene seine Arbeit als sein bisher "schönstes und technisch anspruchsvollstes" Projekt. Und er hat schon eine neue Aufgabe: Die Karte aus Red Dead Redemption 2 ist nun dran.