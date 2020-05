Kostenloses Spin-Off zu Thimbleweed Park auf Steam und bei Epic

Denise Bergert

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure steht ab sofort auf Steam und im Epic Games Store als kostenloser Download bereit.

Vergrößern Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure ist ab sofort kostenlos erhältlich. © Terrible Toybox, Inc.

Ron Gilbert und sein Entwicklerteam haben heute auf Steam und im Epic Games Store ein kostenloses Spin-Off zu Thimbleweed Park veröffentlicht. Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure war ursprünglich ein Prototyp zu Ron Gilberts neuem Point-and-Click-Adventure. Für die Erstellung neuer Rätsel griffen die Entwickler ausschließlich auf vorhandenes Material aus Thimbleweed Park zurück. "Als Dankeschön an unsere Fans veröffentlichen wir es kostenlos, damit sie in diesen seltsamen Zeiten Spaß haben können."

Der Download wiegt nur rund 50 Megabyte. Laut den Entwicklern müssen Nutzer Thimbleweed Park nicht gespielt haben, um die Story zu verstehen. Der Umfang sei zudem geringer als bei Thimbleweed Park. In Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure schlüpfen Spieler in die Rolle von Delores Edmund, einer der Hauptfiguren in Thimbleweed Park. Sie nimmt sich 1988 eine Auszeit von ihrem Job als Spieleentwicklerin und kehrt nach Thimbleweed Park zurück. Dort verdient sie sich als Fotografin bei der Thimbleweed Nickle News etwas Geld dazu.

Wer beim Spielen des kostenlosen Prototypen Lust auf Thimbleweed Park bekommt, kann das Adventure derzeit mit 60 Rabatt bei Steam kaufen. Anstatt 19,99 Euro kostet das Spiel aktuell nur 8 Euro. Im Epic Games Store ist Thimbleweed Park derzeit ebenfalls für 7,99 Euro erhältlich.